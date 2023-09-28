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港聞

港聞二

業界稱師長同需教育 學業壓力礙學生接觸藝術

【明報專訊】由《明報》舉辦的「香港文化論壇」吸引不少業界出席，問答交流環節論及學生的藝術教育工作。M+教學及參與策展人梁之之認為，除了直接從學生入手，教師培訓及家長體驗亦十分重要，應提供家庭教育活動，令家長在親子時間仍有空間去思考及想像藝術。

HASS Lab 藝術家白雙全認為，藝術應是一種本能，「你肚餓想吃東西，坐下來就要呼吸」，但學生的藝術想像卻只來自藝術課，分數制令學生認為藝術只是種知識，並非感應及感知，他認為藝文及教育界「仲有很多工夫要做」。大館古蹟及藝術館資深策展人郭瑛提到，有些教師希望帶學生出參觀展覽接觸藝術，但基於考試壓力不能成事。她認為可透過設計簡單教學工具，在最基本層面引起學生興趣，讓他們在日常環境亦可有得着。

關注受眾少 藝文傳媒難生存

有出席者關注傳媒在藝術文化上的角色。白雙全認為香港專門推動藝文的傳媒不多，藝術新聞學（Arts journalism）及批判學亦未有打好基礎，而文學與藝術息息相關，但即使有媒體用心在文學上，但基於受眾稀少亦很難生存，「有啲受資助嘅文學團體，係一疊疊期刊去丟」。

郭瑛則認為傳媒能直接接觸大眾，但傳媒報道展覽時往往只集中在開幕環節，「無機會透過傳媒的口，用大眾都明白的語言，去講behind the scenes，或者這個藝術家是什麼人，他有什麼故事」。她認為報道如非只集中事件發生，深入挖掘事件，藝術便有更多空間傳播予大眾。

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