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《明報》香港文化論壇 文體旅局：盼構建完善生態圈 唐英年期待港辦世界級文化峰會

【明報專訊】《明報》昨舉行「香港文化論壇」，西九文化區管理局董事局主席唐英年致辭時說，香港有條件成為亞洲獨一無二的文化藝術中心，與倫敦及紐約「鼎足三立」。他又期望香港在可見未來，舉辦世界級國際文化高峰會，邀請不同國家的文化藝術相關官員及國際頂尖藝術博物館代表參與，以展示香港文化魅力及國家軟實力。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，政府會積極吸引內地和世界知名文博機構匯聚香港，積極拓展本地文化藝術觀眾群及培養藝文欣賞風氣，構建完善文化生態圈。

唐：港有力成亞洲文化中心

唐英年在論壇上提出對香港文化產業發展的4點希望，包括成為亞洲獨一無二的文化藝術中心、成為另一個經濟發展火車頭、為廣大年輕人提供創業或終身就業機會，以及說好中國故事。他說，受惠自由營商環境、法律及物流優勢，加上藝術品進出口零關稅等，均有利人才、收藏家及資金進出，認為香港絕對有條件成為亞洲獨一無二的文化藝術中心。

唐英年引用2021年的統計數據，稱香港的藝術品、珍藏品和古董貿易總價值666億元，較2017年增3倍。2021年香港文化及創意產業的增加價值為1248億元，對香港本地生產總值的貢獻為4.5%，從事文化及創意產業的就業人數逾22.5萬。他表示，文化藝術涉及創作、表演、管理、行銷等不同層面，當生態圈壯大時，可為社會創造許多就業和企業發展機會。

文體旅局：政府已訂策略方向

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，政府一直銳意發展文化藝術及創意產業，已制定清晰政策及訂下發展成中外文化藝術交流中心的策略方向，並投入大量資源配合。他說，政府會着力推動藝術科技的應用，積極培養人才，並會推動香港與內地及海外文化機構交流合作，吸引各地知名文博機構匯聚香港。

論壇環節「收藏與文化藝術對談」提到業界期待有何政策支援，香港畫廊協會董事及名譽主席、Contemporary by Angela Li 畫廊創辦人李安姿認為對年輕藝術人才支援不足，有人畢業後並非參加展覽，而是兼職維持生計，一兩年後仍在教畫。富藝斯拍賣行二十世紀及當代藝術資深專家及總監方瑀璠表示，疫情令傳統藝術體驗「冇咗」，不同活動需延遲或取消，但虛擬平台應運而生，未來宜利用科技幫助藝術家及藝術機構。

業界指大專藝術課程與現實脫節

談到人才培訓，「典亞藝博」及「水墨藝博」創辦人及總監黑國強認為，香港應要先找到合適定位，再集中發展，例如中西文化活動等，以爭取話語權。負責主持的亞洲藝術文獻庫資深研究員翁子健認為，大專院校的藝術課程教學及業界的真實需要出現脫軌，「畢咗業都唔係好知個世界係乜樣」，又認為當機構與外國合作時，不應覺得是「幫手」，而是向他們「取經」。

相關字詞﹕香港文化論壇

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