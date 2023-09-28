首8月詐騙按年飈52% 單月10萬電話卡涉騙被停

網騙佔七成 多涉購物

鄧炳強昨早出席撲滅罪行委員會會議後見記者，指首8個月錄得25,521宗詐騙案，約七成為網上騙案，當中近三成半為購物騙案，投資騙案及求職騙案分別佔15%及14%。他稱，警方在過去8個月已拘捕超過3300人，涉逾4480宗騙案，涉款逾100億元；反詐騙協調中心熱線同期協助攔截超過600宗案件，涉款逾9億。

鄧炳強稱，騙案上升趨勢非香港獨有，其中電話騙案雖較去年同期升73.6%，每月平均錄272宗，但已較去年9月前每月平均錄381宗下跌近三成，相信情况已大幅改善。警方去年9月起與通訊辦及電訊商合作分析市民舉報，攔截逾4800個涉詐騙案網頁連結及逾1600個電話號碼，並暫停其電訊服務。警方與銀行業界推出「騙案預警」計劃，分析傀儡帳戶的交易紀錄，至今阻截超過200名受害人再轉款予騙徒。

電騙月均跌三成

鄧炳強料大幅改善

其他罪案方面，首8個月暴力罪案數字比去年同期升14%至6495宗，爆竊及劫案分別升49.5%及34.6%。鄧解釋，去年仍實施社交距離措施，故數字較低，如以2018年疫前比較，今年行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打案分別跌16%至43%不等，罪案數字升幅已隨社會復常回落。另外，他說已就國慶煙花匯演部署足夠警力及應急計劃，期望市民可享受活動。