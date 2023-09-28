明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

首8月詐騙按年飈52% 單月10萬電話卡涉騙被停

【明報專訊】本港首8個月錄得58,453宗罪案，較去年同期升34.6%，其中詐騙案較去年同期大幅上升52.2%（見表），佔整體罪案比率由2018年的14.7%升至43.7%。保安局長鄧炳強昨形容詐騙案升幅驚人，警方已聯同通訊辦及電訊商加強打擊詐騙集團，包括針對撥出大量詐騙電話的團伙，單在今年7月已暫停10萬張相關電話儲值卡服務，電話卡實名制實施至今取消約36萬個未合規登記電話，另有約10萬張電話卡因客戶未能提供所需資料而被拒登記。

網騙佔七成 多涉購物

鄧炳強昨早出席撲滅罪行委員會會議後見記者，指首8個月錄得25,521宗詐騙案，約七成為網上騙案，當中近三成半為購物騙案，投資騙案及求職騙案分別佔15%及14%。他稱，警方在過去8個月已拘捕超過3300人，涉逾4480宗騙案，涉款逾100億元；反詐騙協調中心熱線同期協助攔截超過600宗案件，涉款逾9億。

鄧炳強稱，騙案上升趨勢非香港獨有，其中電話騙案雖較去年同期升73.6%，每月平均錄272宗，但已較去年9月前每月平均錄381宗下跌近三成，相信情况已大幅改善。警方去年9月起與通訊辦及電訊商合作分析市民舉報，攔截逾4800個涉詐騙案網頁連結及逾1600個電話號碼，並暫停其電訊服務。警方與銀行業界推出「騙案預警」計劃，分析傀儡帳戶的交易紀錄，至今阻截超過200名受害人再轉款予騙徒。

電騙月均跌三成

鄧炳強料大幅改善

其他罪案方面，首8個月暴力罪案數字比去年同期升14%至6495宗，爆竊及劫案分別升49.5%及34.6%。鄧解釋，去年仍實施社交距離措施，故數字較低，如以2018年疫前比較，今年行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打案分別跌16%至43%不等，罪案數字升幅已隨社會復常回落。另外，他說已就國慶煙花匯演部署足夠警力及應急計劃，期望市民可享受活動。

上 / 下一篇新聞

分判商自首 偕死者入管後離開 涉違職安例「不排除改誤殺」 現場無氣樽呼吸儀
分判商自首 偕死者入管後離開 涉違職安例「不排除改誤殺」 現場無氣樽呼吸儀
遺屬批港鐵無誠意無致歉 法事安排頭七後欠尊重
遺屬批港鐵無誠意無致歉 法事安排頭七後欠尊重
涉6年前大橋塌台案 法籍工程師入境被捕控誤殺
涉6年前大橋塌台案 法籍工程師入境被捕控誤殺
夜市首晚熱鬧 缺電食檔自救 買冰應急自備發電機 發展局：小問題已處理
夜市首晚熱鬧 缺電食檔自救 買冰應急自備發電機 發展局：小問題已處理
有市民稱氣氛好 有檔主料首日生意僅以往30%
有市民稱氣氛好 有檔主料首日生意僅以往30%
美酒佳餚下月返海濱 增國宴酒莊出品
美酒佳餚下月返海濱 增國宴酒莊出品
港重劍女團摘銀破宿命 入決賽憾負韓國 江旻憓失落垂淚 男花團掛銅
港重劍女團摘銀破宿命 入決賽憾負韓國 江旻憓失落垂淚 男花團掛銅
安永佳奠勝 港足隔65年闖亞運8強
安永佳奠勝 港足隔65年闖亞運8強
歐鎧淳100背得第4 國家隊張雨霏累積第4金
歐鎧淳100背得第4 國家隊張雨霏累積第4金
13歲崔宸曦滑板封后 中國最年輕金牌得主
13歲崔宸曦滑板封后 中國最年輕金牌得主
盜弟公司2000萬助「周轉」 墮網戀六旬婦認罪囚6年
盜弟公司2000萬助「周轉」 墮網戀六旬婦認罪囚6年
JPEX案多3人被捕 包括網紅分析師
JPEX案多3人被捕 包括網紅分析師
《明報》香港文化論壇 文體旅局：盼構建完善生態圈 唐英年期待港辦世界級文化峰會
《明報》香港文化論壇 文體旅局：盼構建完善生態圈 唐英年期待港辦世界級文化峰會
業界稱師長同需教育 學業壓力礙學生接觸藝術
業界稱師長同需教育 學業壓力礙學生接觸藝術
熱線支援照顧者 一日接400來電
熱線支援照顧者 一日接400來電
余振強二中允收玫瑰崗師生 有校友盼朝新方案討論 校方多解說
余振強二中允收玫瑰崗師生 有校友盼朝新方案討論 校方多解說
稱帶路踏收成期 何力治：港可發展「公私營平台」
稱帶路踏收成期 何力治：港可發展「公私營平台」
手足口病3日17宗學校爆發 涉42人
手足口病3日17宗學校爆發 涉42人
捉違規的士白牌車 5日拘10人 有200元車程收800元 黃金周前打擊濫收車資
捉違規的士白牌車 5日拘10人 有200元車程收800元 黃金周前打擊濫收車資
4青年謀法院放炸彈 官：入獄幾難免 未成年男生被指主腦 涉光城者成員
4青年謀法院放炸彈 官：入獄幾難免 未成年男生被指主腦 涉光城者成員
3歲女童誤服冰毒高燒留醫 母疑吸毒 父求助社工未報警
3歲女童誤服冰毒高燒留醫 母疑吸毒 父求助社工未報警
安達臣塌天秤添9控罪 控方稱調查未完 延明年訊
安達臣塌天秤添9控罪 控方稱調查未完 延明年訊
黎智英押千日 英談港新聞自由24國赴會 外交公署促停干預
黎智英押千日 英談港新聞自由24國赴會 外交公署促停干預
8．31阻差藏武 3人囚6周至3個月
8．31阻差藏武 3人囚6周至3個月
大灣區活在灣區：國慶長假至 深圳商場派優惠吸港客
大灣區活在灣區：國慶長假至 深圳商場派優惠吸港客
【Emily】平機會聘主席 刪「成熟品格」增「公關」要求
【Emily】平機會聘主席 刪「成熟品格」增「公關」要求
【Emily】促修例懲白牌車 的士申停擺被拒 稱警暗示臨近國慶
【Emily】促修例懲白牌車 的士申停擺被拒 稱警暗示臨近國慶
【Emily】區旗徽例法案會問「隨意」棄定義 江玉歡：會睇吓垃圾桶
【Emily】區旗徽例法案會問「隨意」棄定義 江玉歡：會睇吓垃圾桶
【Emily】九巴龍運10‧1小童幾免費 城巴「N」線半價
【Emily】九巴龍運10‧1小童幾免費 城巴「N」線半價
【Emily】星之子：唔夠主動者或快被AI取代
【Emily】星之子：唔夠主動者或快被AI取代
【Emily】林順潮落區 快測包派長者「看門口」
【Emily】林順潮落區 快測包派長者「看門口」