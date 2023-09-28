明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

JPEX案多3人被捕 包括網紅分析師

【明報專訊】警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX懷疑串謀詐騙案，昨日拘捕多3人，令被捕人數增至15。據悉其中一名新被捕女子，為場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）「Unicoin」的駐場分析師、網紅「湘湘」。警方表示，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。截至昨午5時，警方就此案共接獲2407人報案，涉款金額增至約14.99億元。

據了解，昨被捕3人分別為23歲姓鍾男子、29歲姓梁女子及28歲姓黃男子，其中鍾男為「Lupin OTC」另一創辦人鍾韋軒，公司註冊處資料顯示，鍾現為兩間公司董事，其中一間為「Money Lupin Limited」。梁姓女子則是網紅「湘湘」，她在YouTube開設「湘湘投資日記」頻道，發布多條分析加密幣走勢的短片。

JPEX案連日來引起社會關注，財政司長陳茂波結束訪歐行程，昨午返港後稱，從JPEX案可見在無牌虛擬資產交易所交易的風險，突顯適當監管的必要；他指政府知道區塊鏈及金融創新技術屬大勢所趨，但同時會透過合適的監管框架，令行業負責任及持續發展，如有違法行為必嚴厲打擊。

保安局長鄧炳強稱，截至昨日搜查了16間OTC、檢獲800萬元現金，並凍結逾7700萬元資產，執法部門正循多方向調查，包括負責背後營運的犯罪者、資產進一步流向等，如有需要亦會到外國調查，會用一切方法令犯法者承擔應有的法律後果。

上 / 下一篇新聞

分判商自首 偕死者入管後離開 涉違職安例「不排除改誤殺」 現場無氣樽呼吸儀
分判商自首 偕死者入管後離開 涉違職安例「不排除改誤殺」 現場無氣樽呼吸儀
遺屬批港鐵無誠意無致歉 法事安排頭七後欠尊重
遺屬批港鐵無誠意無致歉 法事安排頭七後欠尊重
涉6年前大橋塌台案 法籍工程師入境被捕控誤殺
涉6年前大橋塌台案 法籍工程師入境被捕控誤殺
夜市首晚熱鬧 缺電食檔自救 買冰應急自備發電機 發展局：小問題已處理
夜市首晚熱鬧 缺電食檔自救 買冰應急自備發電機 發展局：小問題已處理
有市民稱氣氛好 有檔主料首日生意僅以往30%
有市民稱氣氛好 有檔主料首日生意僅以往30%
美酒佳餚下月返海濱 增國宴酒莊出品
美酒佳餚下月返海濱 增國宴酒莊出品
港重劍女團摘銀破宿命 入決賽憾負韓國 江旻憓失落垂淚 男花團掛銅
港重劍女團摘銀破宿命 入決賽憾負韓國 江旻憓失落垂淚 男花團掛銅
安永佳奠勝 港足隔65年闖亞運8強
安永佳奠勝 港足隔65年闖亞運8強
歐鎧淳100背得第4 國家隊張雨霏累積第4金
歐鎧淳100背得第4 國家隊張雨霏累積第4金
13歲崔宸曦滑板封后 中國最年輕金牌得主
13歲崔宸曦滑板封后 中國最年輕金牌得主
盜弟公司2000萬助「周轉」 墮網戀六旬婦認罪囚6年
盜弟公司2000萬助「周轉」 墮網戀六旬婦認罪囚6年
首8月詐騙按年飈52% 單月10萬電話卡涉騙被停
首8月詐騙按年飈52% 單月10萬電話卡涉騙被停
《明報》香港文化論壇 文體旅局：盼構建完善生態圈 唐英年期待港辦世界級文化峰會
《明報》香港文化論壇 文體旅局：盼構建完善生態圈 唐英年期待港辦世界級文化峰會
業界稱師長同需教育 學業壓力礙學生接觸藝術
業界稱師長同需教育 學業壓力礙學生接觸藝術
熱線支援照顧者 一日接400來電
熱線支援照顧者 一日接400來電
余振強二中允收玫瑰崗師生 有校友盼朝新方案討論 校方多解說
余振強二中允收玫瑰崗師生 有校友盼朝新方案討論 校方多解說
稱帶路踏收成期 何力治：港可發展「公私營平台」
稱帶路踏收成期 何力治：港可發展「公私營平台」
手足口病3日17宗學校爆發 涉42人
手足口病3日17宗學校爆發 涉42人
捉違規的士白牌車 5日拘10人 有200元車程收800元 黃金周前打擊濫收車資
捉違規的士白牌車 5日拘10人 有200元車程收800元 黃金周前打擊濫收車資
4青年謀法院放炸彈 官：入獄幾難免 未成年男生被指主腦 涉光城者成員
4青年謀法院放炸彈 官：入獄幾難免 未成年男生被指主腦 涉光城者成員
3歲女童誤服冰毒高燒留醫 母疑吸毒 父求助社工未報警
3歲女童誤服冰毒高燒留醫 母疑吸毒 父求助社工未報警
安達臣塌天秤添9控罪 控方稱調查未完 延明年訊
安達臣塌天秤添9控罪 控方稱調查未完 延明年訊
黎智英押千日 英談港新聞自由24國赴會 外交公署促停干預
黎智英押千日 英談港新聞自由24國赴會 外交公署促停干預
8．31阻差藏武 3人囚6周至3個月
8．31阻差藏武 3人囚6周至3個月
大灣區活在灣區：國慶長假至 深圳商場派優惠吸港客
大灣區活在灣區：國慶長假至 深圳商場派優惠吸港客
【Emily】平機會聘主席 刪「成熟品格」增「公關」要求
【Emily】平機會聘主席 刪「成熟品格」增「公關」要求
【Emily】促修例懲白牌車 的士申停擺被拒 稱警暗示臨近國慶
【Emily】促修例懲白牌車 的士申停擺被拒 稱警暗示臨近國慶
【Emily】區旗徽例法案會問「隨意」棄定義 江玉歡：會睇吓垃圾桶
【Emily】區旗徽例法案會問「隨意」棄定義 江玉歡：會睇吓垃圾桶
【Emily】九巴龍運10‧1小童幾免費 城巴「N」線半價
【Emily】九巴龍運10‧1小童幾免費 城巴「N」線半價
【Emily】星之子：唔夠主動者或快被AI取代
【Emily】星之子：唔夠主動者或快被AI取代
【Emily】林順潮落區 快測包派長者「看門口」
【Emily】林順潮落區 快測包派長者「看門口」