JPEX案多3人被捕 包括網紅分析師

據了解，昨被捕3人分別為23歲姓鍾男子、29歲姓梁女子及28歲姓黃男子，其中鍾男為「Lupin OTC」另一創辦人鍾韋軒，公司註冊處資料顯示，鍾現為兩間公司董事，其中一間為「Money Lupin Limited」。梁姓女子則是網紅「湘湘」，她在YouTube開設「湘湘投資日記」頻道，發布多條分析加密幣走勢的短片。

JPEX案連日來引起社會關注，財政司長陳茂波結束訪歐行程，昨午返港後稱，從JPEX案可見在無牌虛擬資產交易所交易的風險，突顯適當監管的必要；他指政府知道區塊鏈及金融創新技術屬大勢所趨，但同時會透過合適的監管框架，令行業負責任及持續發展，如有違法行為必嚴厲打擊。

保安局長鄧炳強稱，截至昨日搜查了16間OTC、檢獲800萬元現金，並凍結逾7700萬元資產，執法部門正循多方向調查，包括負責背後營運的犯罪者、資產進一步流向等，如有需要亦會到外國調查，會用一切方法令犯法者承擔應有的法律後果。