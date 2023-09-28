盜弟公司2000萬助「周轉」 墮網戀六旬婦認罪囚6年

掌財政 挪款逾年半後坦白

被告陳美玲（現年62歲）早前承認兩項盜竊罪，案發日期橫跨2016年7月至2018年2月。法官張慧玲判刑時提到被告中三畢業，因前夫不忠而離婚，育有一女。被告案發時在胞弟的公司負責處理行政、財政及文書工作，其間在facebook認識一名叫Kelvin的男子，並成為「情侶」，對方聲稱會娶她為妻，又自稱將在馬來西亞承繼巨額遺產，但首先需要資金周轉，被告遂將儲蓄，並透過借貸及從胞弟公司盜取金錢，轉帳給Kelvin。被告在2018年向胞弟坦白事件，同年因無力還債宣告破產。

報告指弟創傷 公司陷財困

創傷報告顯示，被告胞弟因案件對姊姊失去信心，案件亦影響他原定計劃退休移民及為其兒子籌備婚禮的資金，更需申請按揭貸款維持公司運作，承受巨大經濟壓力。張官引述辯方求情，形容被告為人善良、孝順，因寂寞而誤墮騙局，事件中她沒有任何個人得益，又自首及與警方合作，協助起回約80萬元款項，並將會出庭指證另案被告。

張官判刑表示，被告身為事主的胞姊，並獲信任處理公司財政，案件涉及嚴重違反誠信。雖然被告因婚姻失敗而誤墮網上情緣騙案，但這並非求情理由，考慮案件令被告與家人關係破裂、嚴重影響被告胞弟精神狀况，判被告入獄6年。

官：違誠信 被騙非求情理由

案情指出，被告胞弟是進匯策略國際有限公司的唯一董事及股東，被告在2001年獲授權簽發公司支票。2018年2月，被告告知胞弟她從公司帳戶取去2500萬元，並在翌年被捕，她在警誡下承認簽發支票後，提取現金及存入私人帳戶自用，涉及逾2005萬元。根據公司紀錄，被告訛稱有關交易用來支付供應商等，而供應商實際上不存在。

【案件編號：HCCC 199/22】