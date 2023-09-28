美酒佳餚下月返海濱 增國宴酒莊出品

36國美酒17地區佳餚 引入中泰葡萄酒

陳俊文介紹，今年巡禮新增產自中國寧夏的「西鴿N609干紅葡萄酒」，該酒由3種葡萄品種混釀，包括中國盛產的「蛇龍珠」，與今年4月國家主席習近平宴請法國總統馬克龍的葡萄酒產自同一酒莊。今年亦新引入泰國「新緯度」葡萄酒，陳解釋釀酒葡萄的種植緯度範圍約為南北緯30°至50°，泰國地處低緯度，有關葡萄酒是以「雜交葡萄」釀造。

今次美酒佳餚巡禮設有音樂表演、主題工作坊，當中全新節目「品味學堂」推出17場不同主題的工作坊，包括由粵菜名廚何劍生介紹大灣區美食、台灣烘焙大師吳寳春教授鳳梨酥烹飪技巧的「飲食達人」系列，亦有星級酒店主廚、名酒吧調酒師分享美酒甜品搭配技巧、親子烘焙等。

料14萬人次 旅發局：按2017年數據推算

至於預計14萬人次參與，陳俊文解釋是參考2017年數據推算，稱2018年適逢活動10周年，規模較大，但今年「高枱」的數量是2018年的兩倍。他又說，由於今年屬疫後首屆復辦，難估計旅客佔比，但已在海外和內地推廣。至於近日有夜市食品價格被指較貴，陳認為參加巡禮的食品具特色和創意，有別於其他夜市售賣魚蛋燒賣，價格不能直接比較。

今次門票將透過旅發局網站發售，下月10日開售。可品酒和吃小食的「品味通行證」分別售400元和200元，前者包括14張「品味券」及一個紀念版酒杯，後者則有8張「品味券」。翻查旅發局網站，不同酒品所需品味券數量不同，最貴需6張券，而美食最貴則需12張券，結合地道小吃蛋撻和中式臘腸的臘腸蛋撻，每份需1張券。