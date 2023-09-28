明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

美酒佳餚下月返海濱 增國宴酒莊出品

【明報專訊】闊別5年的「香港美酒佳餚巡禮」實體版，將於10月26日至29日重返中環海濱活動空間舉行，現場將約有300個攤位、來自36個國家的美酒及17個地區的佳餚，並引入中國葡萄酒、泰國「新緯度」葡萄酒、新加坡豆腐乳清酒等。今年「品味通行證」分為200元及400元兩種（見表）。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，預計屆時有14萬人次參加，亦將吸引一定數量的旅客。

36國美酒17地區佳餚 引入中泰葡萄酒

陳俊文介紹，今年巡禮新增產自中國寧夏的「西鴿N609干紅葡萄酒」，該酒由3種葡萄品種混釀，包括中國盛產的「蛇龍珠」，與今年4月國家主席習近平宴請法國總統馬克龍的葡萄酒產自同一酒莊。今年亦新引入泰國「新緯度」葡萄酒，陳解釋釀酒葡萄的種植緯度範圍約為南北緯30°至50°，泰國地處低緯度，有關葡萄酒是以「雜交葡萄」釀造。

今次美酒佳餚巡禮設有音樂表演、主題工作坊，當中全新節目「品味學堂」推出17場不同主題的工作坊，包括由粵菜名廚何劍生介紹大灣區美食、台灣烘焙大師吳寳春教授鳳梨酥烹飪技巧的「飲食達人」系列，亦有星級酒店主廚、名酒吧調酒師分享美酒甜品搭配技巧、親子烘焙等。

料14萬人次 旅發局：按2017年數據推算

至於預計14萬人次參與，陳俊文解釋是參考2017年數據推算，稱2018年適逢活動10周年，規模較大，但今年「高枱」的數量是2018年的兩倍。他又說，由於今年屬疫後首屆復辦，難估計旅客佔比，但已在海外和內地推廣。至於近日有夜市食品價格被指較貴，陳認為參加巡禮的食品具特色和創意，有別於其他夜市售賣魚蛋燒賣，價格不能直接比較。

今次門票將透過旅發局網站發售，下月10日開售。可品酒和吃小食的「品味通行證」分別售400元和200元，前者包括14張「品味券」及一個紀念版酒杯，後者則有8張「品味券」。翻查旅發局網站，不同酒品所需品味券數量不同，最貴需6張券，而美食最貴則需12張券，結合地道小吃蛋撻和中式臘腸的臘腸蛋撻，每份需1張券。

相關字詞﹕葡萄酒 旅發局 美酒佳餚巡禮

上 / 下一篇新聞

分判商自首 偕死者入管後離開 涉違職安例「不排除改誤殺」 現場無氣樽呼吸儀
分判商自首 偕死者入管後離開 涉違職安例「不排除改誤殺」 現場無氣樽呼吸儀
遺屬批港鐵無誠意無致歉 法事安排頭七後欠尊重
遺屬批港鐵無誠意無致歉 法事安排頭七後欠尊重
涉6年前大橋塌台案 法籍工程師入境被捕控誤殺
涉6年前大橋塌台案 法籍工程師入境被捕控誤殺
夜市首晚熱鬧 缺電食檔自救 買冰應急自備發電機 發展局：小問題已處理
夜市首晚熱鬧 缺電食檔自救 買冰應急自備發電機 發展局：小問題已處理
有市民稱氣氛好 有檔主料首日生意僅以往30%
有市民稱氣氛好 有檔主料首日生意僅以往30%
港重劍女團摘銀破宿命 入決賽憾負韓國 江旻憓失落垂淚 男花團掛銅
港重劍女團摘銀破宿命 入決賽憾負韓國 江旻憓失落垂淚 男花團掛銅
安永佳奠勝 港足隔65年闖亞運8強
安永佳奠勝 港足隔65年闖亞運8強
歐鎧淳100背得第4 國家隊張雨霏累積第4金
歐鎧淳100背得第4 國家隊張雨霏累積第4金
13歲崔宸曦滑板封后 中國最年輕金牌得主
13歲崔宸曦滑板封后 中國最年輕金牌得主
盜弟公司2000萬助「周轉」 墮網戀六旬婦認罪囚6年
盜弟公司2000萬助「周轉」 墮網戀六旬婦認罪囚6年
JPEX案多3人被捕 包括網紅分析師
JPEX案多3人被捕 包括網紅分析師
首8月詐騙按年飈52% 單月10萬電話卡涉騙被停
首8月詐騙按年飈52% 單月10萬電話卡涉騙被停
《明報》香港文化論壇 文體旅局：盼構建完善生態圈 唐英年期待港辦世界級文化峰會
《明報》香港文化論壇 文體旅局：盼構建完善生態圈 唐英年期待港辦世界級文化峰會
業界稱師長同需教育 學業壓力礙學生接觸藝術
業界稱師長同需教育 學業壓力礙學生接觸藝術
熱線支援照顧者 一日接400來電
熱線支援照顧者 一日接400來電
余振強二中允收玫瑰崗師生 有校友盼朝新方案討論 校方多解說
余振強二中允收玫瑰崗師生 有校友盼朝新方案討論 校方多解說
稱帶路踏收成期 何力治：港可發展「公私營平台」
稱帶路踏收成期 何力治：港可發展「公私營平台」
手足口病3日17宗學校爆發 涉42人
手足口病3日17宗學校爆發 涉42人
捉違規的士白牌車 5日拘10人 有200元車程收800元 黃金周前打擊濫收車資
捉違規的士白牌車 5日拘10人 有200元車程收800元 黃金周前打擊濫收車資
4青年謀法院放炸彈 官：入獄幾難免 未成年男生被指主腦 涉光城者成員
4青年謀法院放炸彈 官：入獄幾難免 未成年男生被指主腦 涉光城者成員
3歲女童誤服冰毒高燒留醫 母疑吸毒 父求助社工未報警
3歲女童誤服冰毒高燒留醫 母疑吸毒 父求助社工未報警
安達臣塌天秤添9控罪 控方稱調查未完 延明年訊
安達臣塌天秤添9控罪 控方稱調查未完 延明年訊
黎智英押千日 英談港新聞自由24國赴會 外交公署促停干預
黎智英押千日 英談港新聞自由24國赴會 外交公署促停干預
8．31阻差藏武 3人囚6周至3個月
8．31阻差藏武 3人囚6周至3個月
大灣區活在灣區：國慶長假至 深圳商場派優惠吸港客
大灣區活在灣區：國慶長假至 深圳商場派優惠吸港客
【Emily】平機會聘主席 刪「成熟品格」增「公關」要求
【Emily】平機會聘主席 刪「成熟品格」增「公關」要求
【Emily】促修例懲白牌車 的士申停擺被拒 稱警暗示臨近國慶
【Emily】促修例懲白牌車 的士申停擺被拒 稱警暗示臨近國慶
【Emily】區旗徽例法案會問「隨意」棄定義 江玉歡：會睇吓垃圾桶
【Emily】區旗徽例法案會問「隨意」棄定義 江玉歡：會睇吓垃圾桶
【Emily】九巴龍運10‧1小童幾免費 城巴「N」線半價
【Emily】九巴龍運10‧1小童幾免費 城巴「N」線半價
【Emily】星之子：唔夠主動者或快被AI取代
【Emily】星之子：唔夠主動者或快被AI取代
【Emily】林順潮落區 快測包派長者「看門口」
【Emily】林順潮落區 快測包派長者「看門口」