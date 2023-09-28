有市民稱氣氛好 有檔主料首日生意僅以往30%

熟食檔稱無人機表演帶動生意

現場約有40個攤檔售賣熟食，售賣花茶及小量熱食的檔主羅生表示，現場的無人機表演令人流增加，其檔位下午3至7時營業額僅約2000元，但臨近無人機表演的7至8時，一小時便有約2000元生意。不過他指生意額仍較預期少20%，以往亦曾參與「開心香港」活動，於沙田擺檔，以首日銷量比較，「今次即使售完所有貨品，也只有過往三成生意額」。

另一熟食檔負責人李小姐稱，其檔位售賣酒糟雞蛋鮑魚等小食拼盤，預算食材成本約1萬元。她估算6時開業後的大約1小時，約300至400人途經其攤檔，認為「海濱選址會（吸引）多人流」，但與以往曾擺檔的開心香港市集相比則人流較少。至於生意額，她稱難以估計，期望中秋和國慶有更多人到場。

現場人流8時許開始增多，記者數算位於夜市中段一個攤檔前經過的人次，15分鐘有約650人經過，同時段近會展的入口則有約270人入場。從事旅遊業的伍小姐及從事公關的雷小姐結伴到場，兩人表示是特意從油麻地前來支持夜繽紛活動，認為市集位處海旁「加分」，「夜晚有海風較舒服」，氣氛不錯，預算最多會消費500元，「如看到產品不太昂貴，合適的都會買」。

有顧客指缺特色 「較似展銷會」

另有市民認為市集未有特別之處。黎先生說，由新聞得知有夜市擺檔，昨晚6時半從銅鑼灣前來，原擬在夜市吃晚餐，「打算食到特色食物及食得夠飽，但沒有尋到合適的食物」。他表示只買了一份20元共15粒魚蛋，價錢較其他地方便宜，氣氛不過不失，人流則普通。路過的蔡先生自言在灣仔下班順道經過，買了一份約40元的串燒，認為夜市不太有特色，「較似展銷會」，但也認為首日開市來說人流頗多。