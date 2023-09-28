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夜市首晚熱鬧 缺電食檔自救 買冰應急自備發電機 發展局：小問題已處理

【明報專訊】「香港夜繽紛」頭炮、灣仔海濱夜市「海濱藝遊坊」昨午3時開鑼，約8時為人流高峰，有市民形容氣氛不錯，惟現場攤檔自前日起一直未有電力供應，令各熟食檔大失預算，直至昨晚6時、即熟食區營運時間開始後才陸續有電，但部分檔主申請加裝的額外插頭仍未供電。大批檔主昨午到場才得知未有電力，憂慮食材會變壞，部分人自行購買冰粒以暫存冷凍食品，冀減少損失。活動統籌方昨日解釋，由於場地原作休憩之用，需升級設計才可達到電力要求。

本報昨日報道，灣仔海濱夜市檔主前日提早進場準備時，發現未有電力供應，影響備貨和佈置。記者昨午3時許再到場觀察，攤檔仍未供電。售賣冷凍茶飲的檔主李女士當時已帶貨品到場，對大會未有明確安排電力表示憤怒，指統籌方昨早曾通知檔主會有電力供應，她特意於較後時間、希望確定一切準備就緒才來，但到場仍無電可用。她說，前日到場準備時已有一批入口魚子醬未能冷藏而變壞，損失逾萬元。

李女士昨午聯同部分檔主自行聯絡冰粒供應商運冰到場應急，她花逾千元購買多袋冰粒保存食物，而供應商亦特意預備更多冰粒，供應給現場其他有需要的檔主。

加裝插頭無電 燒烤檔無開過燒烤爐

花費萬多元額外購買電力的燒烤檔主陳先生（化名），對於昨日因無電而仍未能準備營運感無奈，「就像烏克蘭打仗，有個導彈要跌落來，我可以怎麼做？」場內昨晚6時許陸續有基本電力供應，各攤檔有一個插頭有電，但部分檔主申請加裝的額外插頭仍未有電。陳指電力仍不足以支持燒烤爐運作，故未能營業；他把插頭讓給旁邊冷盤檔使用，盡量售賣部分食品，「一個死好過兩個死」。另有檔主自備發電機驅動爐具煲煮熱食，指整日未能聯絡大會，「求助無門，唯有自救」。陳的燒烤爐直至昨晚11時、夜市美食區結束仍未能獲額外供電運作。

發展局昨晚6時許於社交媒體發文，形容夜市在準備期間發生的「一些小問題」已處理，其中熟食區已接駁電力供應，昨日供電「大致亦無問題」，乾貨區供電曾不穩，亦已大致處理。港燈表示，港燈電力供應一直保持正常，已派工程人員到場，聯同機電署及發展局等部門研究如何提供進一步支援。

維港公司：旁邊地盤誤斷電 需重駁

統籌活動的維港海上發展有限公司行政總裁麥仲威昨午曾到場了解，他向傳媒表示，灣仔海濱原非用作展覽會或夜市，設計上需升級才可達到電力要求。他指前日已完成搭建相關設備，但旁邊地盤誤將電路中斷，需重新接駁。綜合本報現場觀察及現場搶修電力的工人透露，該地盤疑為「灣仔水上運動及康樂主題區（第四期）」工程，地盤現場有土木工程拓展署標誌。本報昨向土拓署及承建商查詢，正待回覆。

被指欠污水處理 局方：承辦商派員運走

另外，有檔主早前向本報指會場未有污水處理安排。發展局在前述帖文稱，攤檔不設明火煮食，預計不會產生大量污水，會在指定地點收集，定時運走。麥仲威則稱，承辦商曾表示可派污水車到場處理污水，但因無泊車位置和會產生異味，故改為加密派人處理污水桶。

相關字詞﹕攤檔 夜經濟 灣仔海濱長廊 香港夜繽紛

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