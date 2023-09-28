涉6年前大橋塌台案 法籍工程師入境被捕控誤殺

事發2017年3月29日，港珠澳大橋一個吊於橋底、離海面約3米的工作台，拆卸期間疑因俗稱「飛機帶」的帆布帶斷開，3名工人連人帶台沉入海，其中兩人身亡；橋面另有兩名工人遭折斷的飛機帶擊傷。22歲尼泊爾裔男子Gurung Anel當日證實死亡，41歲尼日利亞籍男工人Onwuka Okomba Onwuka Uka墮海後28小時被尋回屍體。另外3名當時介乎20至49歲的男工人分別頭部、背部、腳部受傷及骨折，一度情况嚴重。

翻查資料，法庭就事件最少將5間公司及兩名職員定罪，判罰款共73.4萬元。被定罪的包括香港寶嘉建築有限公司、中國港灣工程有限責任公司、威勝利香港有限公司，該3間總承建商承認共27張傳票，分別罰款13.6萬至26.4萬元。至於僱用工人的棚架分判商WSS Engineering Systems Limited、供應工人的聯合建築及人力資源有限公司被裁定沒積極確保僱員的安全，亦沒為工人做安全培訓，各罰款3萬元。另外，一名地盤經理及一名地盤管工被勞工處檢控違反《工廠及工業經營條例》，各罰3萬元。