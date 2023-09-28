遺屬批港鐵無誠意無致歉 法事安排頭七後欠尊重

進展拒透露 聞方案「要內部商」

兩死者家屬一行10多人昨早11時抵達圓方商場管理處，與港鐵代表會面，為時約一小時，會後兩家均有親友情緒激動，掩面拭淚。

郭小姐稱，港鐵以會面內容或涉案情為由，拒絕工聯會代表陪同開會，惟當家屬追問調查進展，港鐵3個代表又重申因刑事調查不便透露，「問佢講到咩畀我聽，結果得到嘅資訊係無」。她引述對方稱「大家都唔想」、「好傷感」，但未有致歉或承認疏忽。

她說，家屬提出方案後，對方推說要再內部開會討論，幾經要求下才承諾本周內再回應，期望下次會面能有「話得事」代表出席。她認為港鐵應盡社會責任，恩恤金是「講心」，「最緊要係對得住自己就OK」，但未有透露金額。

另一死者劉浩祥的兒子亦稱，會上感受不到港鐵關心，只覺對方官腔，形容恩恤方案「完全無誠意可言」，對兩家人而言不能接受。他期望方案至少可在未來兩三年、面對法律程序期間，為家庭提供經濟援助，亦希望為父親風光大葬。

港鐵：表達慰問 盼提供協助

港鐵表示，向家屬表達深切慰問，並了解他們需要，希望能提供適切協助。港鐵稱，會上表達了全力配合警方調查的決心，讓警方可盡快調查，依法追究責任；公司可幫助家屬協調承辦商及其他非牟利機構提供經濟支援，以及協助家屬安排法事。