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分判商自首 偕死者入管後離開 涉違職安例「不排除改誤殺」 現場無氣樽呼吸儀

【明報專訊】港鐵旗下圓方商場地底管道兩死工業意外，連日來警方未能聯絡到的分判商沈氏創建負責人沈玉權，昨凌晨到警署自首，涉嫌「罔顧僱員的安全及健康」違反《職安健條例》被捕。警方透露沈上周六早上曾與兩死者一同進入管道工作，逗留半小時離開，而兩名死者身上無呼吸儀器及氣樽。保安局長鄧炳強說不排除稍後以誤殺罪拘捕該人。港鐵昨稱已成立調查小組跟進。

港鐵設調查組 大判投標全停

港鐵延至昨日即意外被揭發後第三日交代，已即時成立調查小組跟進，包括承辦商及分判商是否違反既定安全制度，並檢視公司監管機制，重申高度重視事件，會全力配合警方及其他部門調查。另外，發展局原按事故性質暫停大判「帥建機電工程有限公司」空調裝置類別投標資格，局方昨稱，考慮到事故嚴重，諮詢有關部門後決定暫停其所有工程類別（包括空調、消防裝置及水管裝置類別）投標資格。

死者家屬劉先生形容父親「死得不明不白」，如非郭太聯絡上判頭，「遺體唔知幾時搵得番」。另一死者的家屬郭小姐認為警方「拉到人係好」，相信沈為關鍵人物，可釐清事件時間線及日常工作情况。

油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳昨交代案情稱，涉事工地早被定性為密閉空間，相信很多安全措施「冇做到，亦都係漏咗」，會再調查疏忽範圍及涉案者，「希望畀到死者一個清白」。被問及會否拘捕其他人包括大判，他稱若證明到有人嚴重疏忽，達檢控門檻均會拘捕。警方密閉空間搜查隊昨帶同氧氣樽進入管道調查，並尋獲死者銀包等財物，政府化驗所人員亦取走水、空氣及泥土化驗，據悉蒐證非短時間可完成。

賈稱，兩死者劉浩祥及郭伙記上周六約10時與判頭沈玉權（62歲）一同進入管道工作，沈約半小時後離開，及後未見兩死者離開。紀錄所見，大判（帥建）當日下午約4時派人巡視管道內工作範圍，未發現死者，遂通知沈，警方正查他當時是否有任何跟進。沈至翌日早上收到家屬電話後才到管道尋找，發現兩人昏迷並報警。據了解，沈在消防救援時在場，其後失聯，昨凌晨自行到尖沙嘴警署。賈不評論沈有否不合作。

發現位置、工作範圍須上落梯 未解前往原因

賈稱兩死者負責在距管道出入口約10米位置放水，按紀錄已是第二至三日在該處工作，相距約4至5米並經斜路及樓梯會到達管道第二段，再經斜路及樓梯、前行約80至100米，則為管道第三段。賈稱，兩名死者在第三段被發現，兩人距離手足可及，身上無呼吸儀器及氣樽，該處有沼氣、其他危險氣體及數吋深的積水，但無閉路電視，暫仍未知兩人為何出現於工作位置百米外的管道第三段，死亡時間及死因亦待調查。據了解，兩死者部分身體被水浸住，手腳有大範圍擦傷，但相信非致命傷，可能是救援期間受傷。

警料死亡與鎖閘未必直接有關

據悉，警方暫只發現一個管道出入口，連接着地面約1000平方呎儲存室，該儲存室屬非密閉空間，上鎖閘門為該儲存室，理論上兩事主若能回到該房向外叫喊，外間可辨識到，故警方初步相信兩人死亡與閘門上鎖未必有直接關係。地盤只在主要出入口設閉路電視，該處距管道出入口約50至70米遠，且所有進入地盤工人均會經過，暫未知上鎖人身分。

勞福局長孫玉菡昨在港台節目表示，追究安全責任會「一路追到大判嗰度」，分判制不會「連責任都判走」，強調「大家都要負責」，周一展開的全港密封式工作地盤巡查預計需約兩周。對於上報強制密閉空間工作，孫玉菡稱會探討，但認為加強培訓及守則亦可提高密閉空間安全，當局會重新審視。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港鐵 勞福局 密閉空間 工業意外

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