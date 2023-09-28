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港聞二

大灣區活在灣區：國慶長假至 深圳商場派優惠吸港客

【明報專訊】港人北上消費成風，每逢周末各口岸均出現排隊人龍，即將來臨的中秋國慶長假，相信北上日均人數或再創疫後新高。長假前深圳各大商場已嚴陣以待，在黃金周期間，逾30商場伙WeChat Pay HK送優惠券及電子現金券吸港客，加上標榜非純購物體驗，冀吸引更多港人光顧。

明報記者 袁國守

內地一連8天的中秋國慶長假期明天（29日）展開，雖然本港只有3天假期，但自今年7月暑假以來，港人北上玩樂已成熱潮；參考上周五至周六（22至23日）兩日數字，港人北上共錄得逾52.6萬人次，單是周六約有30.3萬人次，預料今個周末北上人數勢達疫後高峰。

港人北上其中一個熱門活動是逛商場飲飲食食，近日更成為多個深圳商場的「主力軍」。個別在疫下開幕的商場，更大打「差異化」牌，即有別於傳統只滿足消費購物，而是以新消費體驗作招徠。

中洲灣teamLab 內地首座光影藝術場

去年12月才開業、位處深圳灣畔的城市綜合體「中洲灣C Future City」，以「藝術、科技、自然」為主題，商場邀請了日本teamLab在場內設立常設館「teamLab共創！未來園」，為內地首座透過光影藝術場，讓參觀者體驗共創活動的樂趣項目。同時，源自日本、擁有「全世界最美書店」名號的蔦屋書店華南區首家分店亦設於該商場。

中洲灣營運負責人劉國斌表示，teamLab被譽為全球「十大必看展覽」之一，許多香港人都知道，故單是teamLab已足夠吸引香港顧客前來打卡。他透露：「現時中洲灣C Future City日均總流量人次約2萬，周六及周日可有3萬，平日約1萬至2萬，港客約佔一成，目標是日後可增加至三成，希望今個國慶長假期已可達標。為期8天的國慶長假期，最理想估計可吸引約30萬人次入場。」深圳teamLab的成人票價為158元人民幣，小童108元人民幣，特定團購可獲八五折，相比teamLab其他城方展館（如澳門），票價可便宜四成以上。

深業上城住文華東方 房租僅約港一半

另一個別具特色的深圳商場，深業上城肯定榜上有名，該項目於2018年正式開業，位於福田中心區，鄰近蓮花山公園、筆架山公園及中心公園，加上隨着今年5月地鐵10號線冬瓜嶺站通往深業上城的地鐵通道開通，多了港人在周末和假期前往該商場及附近公園遊玩。

今年以來，深業上城的本港消費者數目增加了40%，原因之一是設有多家廣受香港人歡迎的酒家及餐廳，其中的金鴨季，港客佔比達八成以上。金鴨季深業上城店店長葉邦歡表示，香港顧客平均消費150至200元人民幣，最喜歡叫的菜式是片皮鴨。

深業商業管理董事長鐘革惠表示：「深業上城項目設有兩間酒店，包括文華東方酒店及無印良品酒店。來深業上城的香港人佔比，在高峰期如周末可達到40%。至於位處城內的深圳老彿爺百貨店，今年7月才開幕，是我們跟法國老彿爺簽回來的。」鐘革惠又指，深業上城毗鄰的三個公園，面積大約是1.5個紐約中央公園，所以吸引很多香港人前來，因生活質素及空氣質素都較佳。她直言，香港顧客帶動了該場的銷售增長，而疫情前後的改變很大，疫情前港客每人平均消費約1000元人民幣，目前5000元人民幣以下佔比約21%，約1萬元人民幣亦佔約兩成，消費金額明顯上升。「過往只是飲飲食食，但現時香港客人還會住宿。我們的其中一個優勢，以文華東方酒店為例，香港每晚大約要7000至8000港元，我們只需約3000至4000元人民幣，而無印良品酒店每晚更可在1000元人民幣以內。」

WeChat Pay HK伙 30商場推港人專屬獎賞

事實上，為吸引更多港客，由今年9月26日起至10月15日，逾30間深圳商場聯同WeChat Pay HK，推出港人專屬獎賞，共覆蓋深圳六大區，包括福田區的深業上城、福田星河COCO Park、KK ONE及中洲灣C Future City等；羅湖區方面，參與的商場如有金光華廣場、深圳萬象食家、KK MALL及KK TIME等。獎賞主要分為兩種，一是在線上領取商場優惠券，涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂（見表），領取方法是在WeChat Pay HK跨境遊頁面，點擊「我」>「服務」>「跨境遊」>商場名字，便可領取聯乘商場提供的商戶優惠券。第二種獎賞是線下掃碼領取10港元電子現金券禮包，方法是於地鐵東鐵線車廂，又或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，便領取到10港元電子現金券禮包1份。現時所有在深圳與WeChat合作該推廣活動的商場，場內外均設有相關活動海報二維碼，消費者應可輕易找到。

除了民間機構，深圳官方亦積極「搶客」，冀吸引更多港人北上消費玩樂，深圳市發展與改革委員會日前印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，其中便利港人為五大重點的其中一項；當中措施包括推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略；在口岸、商超、景區及地鐵等重點場所提供繁體和英文旅遊、消費、文娛等諮詢手冊。另外，從今年9月8日起，深圳巴士集團推出3條免費巴士路線「南山消費文旅專線」，均由深圳灣口岸出發，途徑深圳灣萬象城、益田假日廣場、歡樂海岸、海上世界等熱門景點，方便港人北上遊玩。

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