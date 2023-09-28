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港聞二

13歲崔宸曦滑板封后 中國最年輕金牌得主

【明報專訊】中國隊昨在杭州亞運第4天正賽，除游泳取得4金外，滑板、射擊和帆船亦交出成績，共添23金下，累計以76金43銀21銅，總獎牌達140面，進一步拋離排第2的韓國隊70面，其中焦點是年僅13歲的崔宸曦在女子街式滑板決賽技壓群芳，成為國家隊亞運史上最年輕的金牌得主。

崔宸曦昨迅速「入局」，在「路線」比賽次輪中拿到79.14分的最高分，又在「大絕招」比賽前兩輪取得80.31分和83.17分的高分，並藉上述分數總和的242.62分奪標，而其首個亮相奧運滑板決賽的18歲隊友曾文蕙，則以236.61分獲得亞軍。

射擊隊8項奪4金4銀豐收

崔宸曦說：「賽前家人和教練都說盡力就好，但我特別想拿冠軍，心裏也隱隱覺得肯定能拿……我想可能是因為主場，有很多國內觀眾和朋友的支持，感覺像回家一樣，比賽時感到輕鬆。」她是繼日前15歲的滑板小將陳燁在男子碗池項目後，為國家隊贏得第2個滑板項目金牌。

國家隊在射擊方面亦有過人表現，昨8個項目中取得4金4銀，其中韓佳予／夏思鈺／張瓊月揚威女子50米氣步槍三姿團體賽是別負意義，事關這不單是國家隊今屆第57個冠軍，也剛好是代表隊第100面獎牌。

國家隊健兒也在帆船煞科日誕生的6金中取其半，畢焜及黃先婷分別在男、女子水翼帆板-iQFOil級稱王封后，陳靜樂則於女子風箏板摘冠。總計國家隊在帆船14金中奪6金。此外，國家隊在棋牌先聲奪人，韋奕和朱錦爾先後在男、女子國際象棋個人奪標。

（杭州亞運）

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