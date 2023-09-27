【Emily】故宮三星堆展今開幕 3D投影還原神獸全像

展出世界最大青銅面具

四川省文物考古研究院研究員、三星堆考古研究所長冉宏林同Emily講，目前出土只有兩件青銅大面具，今次展出嘅一件喺2021年出土，重約65.5公斤，據研究係用於神靈化身嘅祭祀儀式。同樣係2021年出土嘅金面具重約350克，黃金成分佔85%，原本應該附於其他人面形器。至於虎頭龍身像，腹部有一個以銅絲固定嘅「小機關」，用途仍有待研究。

展覽由中銀香港贊助，展品中有某啲部件因未完成復修或其他原因而無法展出，其中策展團隊利用AI同3D全像投影，拼裝大神獸像上部嘅頂尊跪坐人像，還原整個神獸像。香港故宮文化博物館助理研究員王聖雨就話，展覽特地製作咗10幾款多媒體展示方式，包括用3D全像投影一棵高3.96米嘅青銅大神樹。

下周二不休館 門票剩小量

香港故宮文化博物館逢周二休館，但配合十．一黃金周，10月3日會開放，館長吳志華提醒只剩小量門票，購票要趁早，成人票150元、特惠票75元。