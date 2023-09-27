明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】故宮三星堆展今開幕 3D投影還原神獸全像

【明報專訊】香港故宮文化博物館今日起至下年1月8日舉辦「凝視三星堆——四川考古新發現」展覽，展出120件有2600至4500年歷史嘅青銅器、玉器、金器及陶器等文物，近半係最近3年先出土，首次喺四川省外展出。最矚目嘅展品就係世界目前體積最大嘅青銅「大面具」、金面具，同埋虎頭龍身像。展覽更動用3D打印同AI（人工智能）技術，追溯展品原有形態。

展出世界最大青銅面具

四川省文物考古研究院研究員、三星堆考古研究所長冉宏林同Emily講，目前出土只有兩件青銅大面具，今次展出嘅一件喺2021年出土，重約65.5公斤，據研究係用於神靈化身嘅祭祀儀式。同樣係2021年出土嘅金面具重約350克，黃金成分佔85%，原本應該附於其他人面形器。至於虎頭龍身像，腹部有一個以銅絲固定嘅「小機關」，用途仍有待研究。

展覽由中銀香港贊助，展品中有某啲部件因未完成復修或其他原因而無法展出，其中策展團隊利用AI同3D全像投影，拼裝大神獸像上部嘅頂尊跪坐人像，還原整個神獸像。香港故宮文化博物館助理研究員王聖雨就話，展覽特地製作咗10幾款多媒體展示方式，包括用3D全像投影一棵高3.96米嘅青銅大神樹。

下周二不休館 門票剩小量

香港故宮文化博物館逢周二休館，但配合十．一黃金周，10月3日會開放，館長吳志華提醒只剩小量門票，購票要趁早，成人票150元、特惠票75元。

上 / 下一篇新聞

港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌
港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌
男女乒稱王封后保連霸 國家隊暫奪53金遙領韓國
男女乒稱王封后保連霸 國家隊暫奪53金遙領韓國
懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素
懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素
貼同區私樓市價 美聯：或賣唔晒
貼同區私樓市價 美聯：或賣唔晒
黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴
黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴
收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書
收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書
涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫
涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫
紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋
紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋
認串謀顛覆 伍健偉林景楠10·5再訊
認串謀顛覆 伍健偉林景楠10·5再訊
反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年
反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年
屯門停車場私家車疑遭縱火 逾10車受波及
屯門停車場私家車疑遭縱火 逾10車受波及
智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食
智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食
高球場建屋 城規下周3場申述會
高球場建屋 城規下周3場申述會
疑沒用行人天橋過路 八旬翁遭旅巴撞斃
疑沒用行人天橋過路 八旬翁遭旅巴撞斃
小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工
小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工
認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年
認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年
麥理浩徑行山漢暈倒 送院不治
麥理浩徑行山漢暈倒 送院不治
證監會跟進虛幣平台 場外找換店仍無監管
證監會跟進虛幣平台 場外找換店仍無監管
警拘一OTC董事 JPEX案累計涉款14.97億
警拘一OTC董事 JPEX案累計涉款14.97億
城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出
城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出
灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電
灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電
通宵巴特定日子七五折 中秋電車免費
通宵巴特定日子七五折 中秋電車免費
「慢病共治」醫生 多跟建議收150元
「慢病共治」醫生 多跟建議收150元
瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用
瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用
涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職
涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職
大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈
大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈
大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場
大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場
大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力
大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力
【Emily】亞運港棋手遺失手機 義工搜萬袋垃圾尋回
【Emily】亞運港棋手遺失手機 義工搜萬袋垃圾尋回
【Emily】運署推網上申國際駕照 10工作天到手
【Emily】運署推網上申國際駕照 10工作天到手
【Emily】老街坊馬時亨玉成 教大北角教學中心開幕
【Emily】老街坊馬時亨玉成 教大北角教學中心開幕