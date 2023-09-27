大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力

粵電競收入全國七成

「全球遊戲看中國，中國遊戲看廣東」，白玲指出，中國是擁有最多遊戲和電競用戶的國家，意味用戶規模和市場潛力都是全球第一，至於中國遊戲看廣東，「我覺得更容易理解，不但騰訊、網易兩大遊戲龍頭企業都在廣東（創立／設總部），廣東遊戲企業佔全國逾三成；《2021廣東電競產業發展報告》亦顯示，廣東電子競技產業收入佔全國超過70%，電競從業人數佔比也有逾30%，這些數據是最好的說明」。

港營商國際化 粵師資較先進

在白玲看來，大灣區發展電競產業擁有得天獨厚的優勢，香港擁有高度國際化營商環境和全球商業網絡，珠三角9市則是內地最重要的外向型經濟區域，但她也指出，從跟香港電競方面的合作，感覺到港澳缺乏成熟的賽事組織、電競俱樂部、培訓機構等，導致電競選手和團隊發展不快，整體水平提升受局限，特別是缺乏全方位、有系統的專業培訓和教育課程，使年輕人進入電競領域時不容易找到合適方向。

缺乏完善的電競產業生態系統、欠整體電競產業標準和規劃，也是大灣區電競產業發展要面對的挑戰，「因此大灣區需要合力發展」。白玲建議加強大灣區電競產業的規劃和培訓教育；其次是加深粵港澳電競人員合作，如組織香港電競行業及年輕人多來廣東培訓、交流、比賽，「廣東有比較先進的培訓機構、師資等資源，通過比賽交流互相了解學習，提升水平，才能實現融合發展，共同推進大灣區電競產業」。