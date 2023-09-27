大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場

「我們希望學生能夠早點接觸企業的項目或賽事，而不是僅僅學習書本理論知識。」廣州體育學院數字體育教研室主任魏冉表示，如果只是派學生去企業實習，周期只有三四個月，「企業花時間和精力培養學生，但上手後很快結束實習，對企業來說是挺大損失」；魏冉也理解企業的難處，「企業需要用人嗎？需要，但是會輕易用人嗎？不會，因為培養成本很高」。

了解行業用人 助訂合時課程

事實上，電競產業目前甚缺人，人社部轄下中國人事科學研究院一份有關去年情况的報告指出，全國電競行業只有不到15%的崗位人手充足，產業中上游專門崗位缺口多達150萬人，未來5年內對細分領域人才的需求也十分高。

但電競是十分專門的產業，企業也不能隨便招聘，非常嚴格，「所以我們有意識把實踐往前挪移」，魏冉解釋「前移」不是把學生提早丟到企業「自生自滅」，而是將企業的電競項目引進校園，讓學生可以在老師陪同下參與，「學生畢竟心智、判斷力和社會閱歷還未成熟，需要老師幫助，起到保駕護航作用；對企業而言，有具經驗的老師監管，才會放心將項目交給我們」。同時，透過這種校企合作模式，學生於前期便具備一定的職場能力，能夠快速適應崗位；對於企業來說，也減少培訓時間和成本。

再者，從合作內容中，學校可了解行業當前需要什麼崗位的員工，便能制訂更為與時俱進和多元的課程，培訓更多行業未來所需人才。「企業放心，老師也安心，家長也放心，學生也會對自己的能力、未來就業方向更清晰，知道這個行業需要什麼人，提前準備」。

學校現時與內地知名電競企業超競集團旗下的超競教育，共同成立就業實習一體化基地。魏冉說，學校傾向嘗試和企業做短期項目合作，在雙方有較長時間認識後，才會開始考慮長期合作，「與其他企業的短期合作一直沒有間斷，例如和快手、網易等在人才培育、賽事方面的合作」。

與快手網易等合作無間斷

無論企業合作或是編製課程，魏冉認為最重要是多元，「我們也不知道學生未來的興趣在哪裏，興趣會隨着接觸的事物不斷變化；老師則希望能夠給學生創造更多實踐空間和機會，讓他們找到最適合自己的方向」。在她看來，對於職業院校的任務，可能會更多放在培養學生獲得專項技能，但對於高等院校，「我們希望站在學生角度，打造更為長遠的終身教育，培養他們不斷思考和終身學習的能力，以適應當前更多元和各行各業均處於快速發展、不斷革新的局面」。