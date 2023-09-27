大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈

明報記者 司徒聰穎

去年初，廣州體育學院電子競技運動與管理本科專業獲批成立，成為華南地區首間開設電競專業的公辦本科高校。

涵編程、營銷、AI等理論及實踐

廣州體育學院數字體育教研室主任魏冉說，「我們不是培育電競職業選手，我們的定位是培育電競產業背後的經營管理者」，電競專業的核心課程包括專項理論與實踐、計算機編程技術、電子競技產業概論、電子競技訓練學、電子競技賽事運營與管理、電子競技俱樂部運營與管理、電子競技市場營銷、電子競技解說、電子競技項目開發、人工智能技術概論等；還有體育大數據、體育競賽組織與編排、體育管理學、體育贊助導論等專業拓展選修課程。

「課程面向整條電競產業鏈的需求，例如在專項理論與實踐課程上，會讓學生更多接觸模擬類體育項目、體感遊戲類，以及市面上流行的電競項目種類，例如說MOBA（多人線上競技場）、FPS（第一人稱射擊）、競速類，又或者穿戴VR（虛擬實境）設備等體感類，不會只停留在鼠標鍵盤遊戲或手遊類別；又如電子競技市場營銷、電子競技項目開發、電子競技賽事運營與管理等課程，會讓學生從前期的項目調研開發，到後期的項目推廣，以及未來的賽事舉辦、執行等能力都具備，那麼他們未來的就業便更加多元化。」

設電競俱樂部 實習籌辦相關活動

此外，學校還設立了電子競技俱樂部，包括商務部、宣傳部、競賽部、解說部、裁判部、科普部、公益部、數據分析部等10個部門，面向全校對電競感興趣的學生。魏冉指出，隨着電競比賽愈來愈職業化，訓練愈來愈專業化，電競俱樂部也會愈來愈多，需要更多像經理人的角色去營運管理，甚至培訓選手、分析戰况等，而校內的模擬俱樂部能讓學生提前接觸核心營運工作，獲得一定的「工作經歷」。

為給學生提供優良教學實訓環境，學校2019年訂立3個電競培訓方向時已為電競學子建設了一個300多平方米的電競實訓中心，主要分為辦公區、教學區和設備控制區，滿足學生的日常訓練教學。

家校溝通 撕「只打遊戲」標籤

電競專業開設首年共招收31名學生，今年則有30人。宋力順是首屆學生，他說選擇讀電競並非一時心血來潮，而是經多重考慮，「一方面從小接觸電子遊戲，享受遊戲中獲得的成就感，另一方面覺得電競是新興產業，就業前景會很不錯」。宋力順的決定也得到父母的支持，「父母與老師有緊密的溝通聯繫，我覺得讓父母了解電競是很有必要的」。

「有些商家為了謀生，把一些充值型遊戲偽裝成電競，欺騙小孩充錢並沉溺其中，讓外界包括家長對電競產生誤解，因此社會難免存在『電競即打遊戲』的誤區。」魏冉稱，為撕掉「打遊戲」標籤，電競專業每年都會為新生舉辦迎新晚會，邀請學生和家長參與其中，「我們希望通過這種方式，讓學生在初期就了解將來學習內容，同時讓家長理解電競不止打遊戲，還包括賽事組織、專業戰隊營運等就業方向」。魏冉說，透過這種溝通，家長對孩子在學校獲得的培育更清晰，當他們和親友分享，也會讓更多人了解電競運動，當社會大眾明白電競不止打遊戲，便會有更多人願意報讀這門學科，進入一個正面影響的循環。

宋力順也表示，過去一年學習的內容廣泛實用，涉及電競產業方方面面，學校也有許多實踐機會，他也曾在校內組織的英雄聯盟賽事擔當解說員，「我也是電競俱樂部宣傳部成員，部門提供很多自我鍛煉機會，學習整個比賽營運、策劃、比賽中遇到突發情况要怎麼處理等」。對於未來就業方向，他希望從事電競教育工作，引導大眾對行業有正確認知。

女生信電競看能力不看性別

除被誤解只會打機，電競行業男多女少也是一種現象，但魏冉認為，這行業的發展離不開女性參與和付出，例如擔任幕後解說等，而且行業正在蓬勃發展，女性身影也愈來愈多，包括出現很多以女性玩家為主題的賽事，給女玩家或從業者更多曝光和參賽機會。她相信，未來女性在電競行業的發展空間更多，獲得的包容度也會更大。作為電競專業為數不多的女生，本屆新生唐嘉儀也認為，只要有能力有技術，無論男女都能在電競中一展所長，「我覺得以後女生人數也會愈來愈多」。

亞運助推動行業建標準細則

今年4月上海成立的中國電競產業研究院是首個國家級別的電競研究院，魏冉是研究院首批專家之一。她稱無論國內外，目前電競教育、科研和人才培育都滯後，因此會致力電競產學研用等方面，為這個行業注入更多高層次人才，「這也是設立電競專業的初心」。她也指出，杭州亞運首次引入電競項目為正式項目，能讓行業建立更多標準與細則，為電競發展帶來更多正面作用。「電競最開始是在各地網吧出現，玩家自行組隊『約戰』，從草根發展，逐漸進入大眾視野」，魏冉相信隨着政府愈來愈關注並有更多監管，會讓行業更快速且更有規範地發展。