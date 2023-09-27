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港聞二

涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職

【明報專訊】一名前懲教署二級懲教助理涉嫌容許一名在囚者使用其職員電子手帳以取閱懲教署機密資料，尋找另一在囚者以索取香煙，昨被廉政公署起訴一項「公職人員行為失當」。廉署批准保釋，被告明日在東區裁判法院答辯。

33歲被告蔡炳燊案發時駐守大潭峽懲教所。根據控罪，蔡涉於去年5月1日容許一名單獨囚禁人士操作其職員電子手帳，並取閱儲存其中的機密資料，以尋找另一名在囚者。被告又涉嫌因應前述單獨囚禁者要求，尋找被關押於另一囚倉的在囚者，並向對方索取一支香煙，再帶回予該單獨囚禁者。

廉署稱，被告值勤時獲發一部職員電子手帳，以個人密碼登入懲教署的綜合懲教及更生管理系統。該系統載有懲教署機密資料，包括在囚者的個人資料、相片、涉案詳情及囚室位置，泄露有關資料會對大潭峽懲教所構成保安風險。

警涉騙「遮仔會」貸款14萬 控欺詐

另外廉署昨日起訴一名警員，涉嫌詐騙俗稱「遮仔會」的香港警察儲蓄互助社，向他批出逾14萬元貸款。被告被控兩項「欺詐」，獲准保釋，明日在西九龍裁判法院答辯。

廉署表示，47歲被告林俊杰分別於2021年2月及10月向儲蓄互助社申請貸款，其間訛稱自己沒向其他銀行或財務機構申請貸款，意圖詐騙而誘使儲蓄互助社向他批出兩筆貸款共逾14萬元；署方調查發現，被告申請兩筆貸款時欠下1間銀行及3間財務機構最少共約125萬元。據悉涉案男警當時駐守邊界警區。警方回覆本報查詢時稱，涉案警員已停職，重申警隊重視警務人員操守，任何人干犯違法行為，絕不姑息，定必嚴正處理。

相關字詞﹕廉署

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