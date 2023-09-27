涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職

33歲被告蔡炳燊案發時駐守大潭峽懲教所。根據控罪，蔡涉於去年5月1日容許一名單獨囚禁人士操作其職員電子手帳，並取閱儲存其中的機密資料，以尋找另一名在囚者。被告又涉嫌因應前述單獨囚禁者要求，尋找被關押於另一囚倉的在囚者，並向對方索取一支香煙，再帶回予該單獨囚禁者。

廉署稱，被告值勤時獲發一部職員電子手帳，以個人密碼登入懲教署的綜合懲教及更生管理系統。該系統載有懲教署機密資料，包括在囚者的個人資料、相片、涉案詳情及囚室位置，泄露有關資料會對大潭峽懲教所構成保安風險。

警涉騙「遮仔會」貸款14萬 控欺詐

另外廉署昨日起訴一名警員，涉嫌詐騙俗稱「遮仔會」的香港警察儲蓄互助社，向他批出逾14萬元貸款。被告被控兩項「欺詐」，獲准保釋，明日在西九龍裁判法院答辯。

廉署表示，47歲被告林俊杰分別於2021年2月及10月向儲蓄互助社申請貸款，其間訛稱自己沒向其他銀行或財務機構申請貸款，意圖詐騙而誘使儲蓄互助社向他批出兩筆貸款共逾14萬元；署方調查發現，被告申請兩筆貸款時欠下1間銀行及3間財務機構最少共約125萬元。據悉涉案男警當時駐守邊界警區。警方回覆本報查詢時稱，涉案警員已停職，重申警隊重視警務人員操守，任何人干犯違法行為，絕不姑息，定必嚴正處理。