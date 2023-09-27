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港聞二

瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用

【明報專訊】瑪嘉烈醫院和屯門醫院分別於本月和下月推出「中西醫協作癌症治療先導項目」計劃，為即將和正接受化療和電療的病人提供針灸服務，以紓緩和預防周圍神經麻痹、口腔乾燥症和腸胃不適等因療程引發的常見副作用。計劃同時由中醫和西醫團隊共同評估和治理病人，並確保中西藥的使用安全。瑪嘉烈醫院現已有4名病人參與，預計該院一年能治理1000名病人，佔其整體腫瘤科病人約一成。

減麻痹嘔吐 瑪嘉烈料年治千人

先導計劃首次於日間治療中心引入服務，並首次將中西醫協作加入癌症治療。瑪嘉烈醫院腫瘤科顧問醫生林美瑩表示，計劃屬自願性質，醫院會評估正接受癌症治療的病人會否有較高機率在化療、電療後出現周圍神經麻痹和口腔乾燥症等副作用，同時考慮病人的凝血功能等因素，邀請符合臨牀準則的病人參與治療。

仁濟醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）中醫服務主任陳啟賢補充，化療藥物內含的鉑類、紫杉醇成分，會導致病人出現周圍神經病變，即感覺到麻痹和火燒等；即使病人康復，仍會因藥物出現後遺症，影響手指靈活程度而未能做出扣鈕等細微動作。陳稱，從參與計劃的4名瑪嘉烈病人發現，病人化療前做針灸治療，能有效減輕麻痹程度；病人服藥後出現的嘔吐情况，可在針灸和西醫止嘔針及藥物配合下即時紓緩。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲提及，參加計劃的中醫需7年或以上臨牀經驗，同時需接受相關培訓，現時已透過「大灣區中醫訪問學者計劃」培訓35名中醫師，日後會參與協作計劃，其中6人已到瑪嘉烈參與計劃。黃說，病人會在日間治療中心和中醫診所接受治療，該計劃獲政府資助，合資格香港居民每次中醫診療費為120元，領取綜援者豁免收費。

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