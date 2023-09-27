「慢病共治」醫生 多跟建議收150元

擬明年增藥類 部分或需付費

慢病共治計劃下，確診者或血糖偏高者每年分別可獲資助求診6次或4次。被問資助次數是否足夠，醫衛局副秘書長李力綱昨於港台《千禧年代》稱，醫學實證反映足夠。張偉麟補充，隱性患者一般是輕症，約需3個月覆診一次，故每年資助4次已足夠，而考慮到部分病人病情控制不好、又或其間患上傷風咳嗽等其他疾病需求醫，參考醫管局普通科門診公私營協作多年經驗，相信每年資助6次足夠。

對於西醫工會質疑資助額不吸引、憂醫生參加計劃「無肉食」，李力綱稱不同醫生有不同意見，亦有醫生認為計劃吸引，另強調很多醫生是「醫者父母心」，認為計劃對病人是好事，相信很多醫生樂意參與。

目前特定藥物名單涵蓋40多種控制血糖、血壓及治療偶發疾病的藥物，例如常用止痛退燒藥撲熱息痛、布洛芬。張偉麟稱，當局擬訂立分3層的「社區藥物名冊」，日後推出其他基層醫療健康計劃時支援病人用藥，而慢病共治計劃的藥物名單將作為名冊基礎部分，名冊第二層將涵蓋病人需共付的藥物，第三層則是個人選擇藥物、政府不一定資助，惟會讓市民以可負擔的價錢購買。