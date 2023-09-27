灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電

供電遲礙籌備 雪櫃白等雪糕「來又去」

本報記者昨午到灣仔海濱現場觀察，約10檔檔主已進場佈置攤位、執拾貨物等，其間多名工人送貨到場。售賣冷凍包裝食品的黃先生向本報表示，大會邀請他們到場佈置和準備時，表明最快下午3時會有電力供應，但他到場才發現未有電，未能測試雪櫃、特設燈牌等，影響籌備，大感不滿。

燒烤檔主陳先生（化名）則稱，因未能儲存冷凍食品，只能明天送貨到攤檔，而其鄰檔負責人一度將大批雪糕運來，最後亦運走。陳又指，其攤位本來提供一套插蘇，但電力不足以支持燒烤爐和雪櫃等一同運作，故需申請加裝數個插蘇和24小時電力供應以冷藏食材，共需逾1.6萬元。

根據攤位申請表格，如攤位需另外加裝電力，需聯絡大會指定搭建商，大會「不會承擔亦不會負責」所有另外加裝費用。發展局早前回覆本報查詢則稱，局方免租提供場地和設置，亦「明確要求」聯辦機構不得向攤檔營運者收取租金或其他費用。

無棄置污水安排 「難道倒落海？」

陳先生又稱，大會未有任何棄置污水安排，即使設洗手區，亦指明不能用作清洗用具和倒污水，「大會指明要妥善處理污水，那最少也需要提供倒水方法，難道要倒落海？我一早知就不會在這裏擺檔」。陳說，他現時考慮多用抹手紙清理用具，減少用水，並會準備大桶以便暫時收集污水，之後再找適當地方處理。有檔主則指場內保安不足，籌備期間海濱依然開放讓公眾隨時進入，憂慮貨物失竊，故自行在攤位四周加裝帆布。本報記者昨日觀察期間未見有保安巡邏。

籌備間公眾出入如常 攤位指缺保安憂失竊

另外，特首李家超昨日出席行會前表示，「香港夜繽紛」將推展至明年初，相關部門會積極協調，靈活配合活動主辦單位，例如消防處已提供可行的操作安排，配合夜市辦明火煮食。提到國慶黃金周將至，李稱本港事隔5年復辦國慶煙花匯演，預計有數以十萬計市民和旅客在維港兩岸觀賞。