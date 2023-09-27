城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出

用於水產養殖過濾 成本減兩成

由城大化學系教授高志釗及其團隊研發的「智能海綿」狀類似豆腐，高表示，在本地小龍蝦養殖場的應用研究顯示，智能海綿可降低去除油污成本逾20%，並提高小龍蝦存活率30%。智能海綿的成本約是普通海綿的10%，可由聚合物或木材製成，兩者都可重複使用50次以上，並可生物降解。高續稱，海綿吸附的油脂可重新加工提煉為原油，「施加壓力，好似擰毛巾咁」。

應科院研5G雲端機械人

複雜環境自主導航

展出的科研成果亦包括香港應科院研發的「5G雲端機械人系統」，研發團隊稱機械人能於複雜環境中自主導航，執行精細任務，並以人類般的精確度適應動態，收集到的數據會無縫傳輸到雲端，演算法和人工智能模型能實時處理和分析信息。另外，中華基金中學中二學生發明的「走塑·蠟『唧』行動」，透過回收蜂巢，提取蜂蠟，以及利用松香和大豆渣等物料，替代塑膠作為3D打印的原材料。

李國彬說，嘉年華是「開心香港」響應活動之一，有約150個創科工作坊、35場網上講座；嘉年華舉辦期間，會有免費穿梭巴士服務往返科學園至港鐵大學站及大圍站，逢周六、日更會在港鐵九龍塘站及金鐘站提供免費穿梭巴士。