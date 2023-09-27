證監會跟進虛幣平台 場外找換店仍無監管

明報記者 鄭律銘 陳亦瀅

HKVAC（Hong Kong Virtual Asset Consortium）是一間香港虛擬資產評級機構，業務包括制訂加密貨幣指數，另與證監會持牌機構推動交易平台信用評級。顧問伍子權受訪時建議當局應要求從事相關兌換服務的機構包括OTC，受《證券及期貨條例》第一類證券交易牌照規管，以確保客戶資產安全及受保障。他說，第一類牌照下，客戶將資金交券商託管，券商有責任滿足證監會的合適性規定及完成KYC（know your customer，客戶身分認證）程序；選擇服務提供商（即交易平台）合作時須盡職審查，事故發生要為此問責。

業界籲兌換店須領證監會一號牌

伍認同證監會現時規管方向，但建議進一步推動交易平台與面對客戶的機構（包括券商或OTC）分開運作。他指出，現時的交易平台多以「莊家制」運作，而中介本身有責任為客戶爭取最好的價格作交易，若交易平台掌握客戶買賣狀况，可就投資產品調整，或影響公平性，分開運作則可避免利益衝突。

議員籲修訂MSO牌涵蓋虛幣

吳傑莊回覆本報查詢，稱現時提供法定貨幣兌換服務的店舖受海關金錢服務經營者（MSO）牌照規管，但OTC兌換加密貨幣就不受限，建議當局修訂MSO牌照要求，規管法定貨幣兌換加密貨幣業務，要求經營者必須持牌。吳稱，須持牌下至少可要求OTC做KYC程序，例如記錄客戶身分證及電話號碼，以及每宗交易，以便執法機構調查。吳又稱，部分OTC有提供收費投資課程，質疑同樣未有適切規管。

曾開設OTC的區塊鏈業界周學斌稱，OTC行業主要分3類，分別為涉大額交易、涉小額交易及與交易平台合作，其中小額交易方面相對上較混亂。周稱，大部分投資者已於交易平台上做KYC，因此不少處理小額交易的OTC，為求出入金程序便捷，在處理交易時省略KYC，令投資有潛在危險。

周又稱，部分OTC設「駐場分析師」，但投資專家非持牌人士，卻在OTC內游說投資者投資高風險產品。他認同OTC應受MSO牌照規管，海關亦要定期抽查OTC交易紀錄及KYC文件，甚至監管「駐場分析師」，會否在OTC內控制客戶的資金去向。