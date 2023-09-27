明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

證監會跟進虛幣平台 場外找換店仍無監管

【明報專訊】證監會本月中向虛擬資產交易平台JPEX發警告聲明，警方其後以涉串謀詐騙拘捕相關人物，證監會周一針對交易平台（VATP）公布跟進措施，惟事件中關鍵角色、將用戶現金兌成加密貨幣的場外找換店（OTC）卻仍「無王管」。立法會選委界議員吳傑莊形容OTC不受規管是漏洞，衍生JPEX案，促當局規管加密貨幣兌換。香港虛擬資產評級機構HKVAC顧問伍子權建議循證券交易牌照方向規管，要求券商或OTC在選擇交易平台時盡職審查。

明報記者 鄭律銘 陳亦瀅

HKVAC（Hong Kong Virtual Asset Consortium）是一間香港虛擬資產評級機構，業務包括制訂加密貨幣指數，另與證監會持牌機構推動交易平台信用評級。顧問伍子權受訪時建議當局應要求從事相關兌換服務的機構包括OTC，受《證券及期貨條例》第一類證券交易牌照規管，以確保客戶資產安全及受保障。他說，第一類牌照下，客戶將資金交券商託管，券商有責任滿足證監會的合適性規定及完成KYC（know your customer，客戶身分認證）程序；選擇服務提供商（即交易平台）合作時須盡職審查，事故發生要為此問責。

業界籲兌換店須領證監會一號牌

伍認同證監會現時規管方向，但建議進一步推動交易平台與面對客戶的機構（包括券商或OTC）分開運作。他指出，現時的交易平台多以「莊家制」運作，而中介本身有責任為客戶爭取最好的價格作交易，若交易平台掌握客戶買賣狀况，可就投資產品調整，或影響公平性，分開運作則可避免利益衝突。

議員籲修訂MSO牌涵蓋虛幣

吳傑莊回覆本報查詢，稱現時提供法定貨幣兌換服務的店舖受海關金錢服務經營者（MSO）牌照規管，但OTC兌換加密貨幣就不受限，建議當局修訂MSO牌照要求，規管法定貨幣兌換加密貨幣業務，要求經營者必須持牌。吳稱，須持牌下至少可要求OTC做KYC程序，例如記錄客戶身分證及電話號碼，以及每宗交易，以便執法機構調查。吳又稱，部分OTC有提供收費投資課程，質疑同樣未有適切規管。

曾開設OTC的區塊鏈業界周學斌稱，OTC行業主要分3類，分別為涉大額交易、涉小額交易及與交易平台合作，其中小額交易方面相對上較混亂。周稱，大部分投資者已於交易平台上做KYC，因此不少處理小額交易的OTC，為求出入金程序便捷，在處理交易時省略KYC，令投資有潛在危險。

周又稱，部分OTC設「駐場分析師」，但投資專家非持牌人士，卻在OTC內游說投資者投資高風險產品。他認同OTC應受MSO牌照規管，海關亦要定期抽查OTC交易紀錄及KYC文件，甚至監管「駐場分析師」，會否在OTC內控制客戶的資金去向。

相關字詞﹕吳傑莊 伍子權 場外找換店 虛擬資產交易平台

上 / 下一篇新聞

港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌
港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌
男女乒稱王封后保連霸 國家隊暫奪53金遙領韓國
男女乒稱王封后保連霸 國家隊暫奪53金遙領韓國
懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素
懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素
貼同區私樓市價 美聯：或賣唔晒
貼同區私樓市價 美聯：或賣唔晒
黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴
黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴
收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書
收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書
涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫
涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫
紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋
紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋
認串謀顛覆 伍健偉林景楠10·5再訊
認串謀顛覆 伍健偉林景楠10·5再訊
反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年
反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年
屯門停車場私家車疑遭縱火 逾10車受波及
屯門停車場私家車疑遭縱火 逾10車受波及
智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食
智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食
高球場建屋 城規下周3場申述會
高球場建屋 城規下周3場申述會
疑沒用行人天橋過路 八旬翁遭旅巴撞斃
疑沒用行人天橋過路 八旬翁遭旅巴撞斃
小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工
小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工
認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年
認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年
麥理浩徑行山漢暈倒 送院不治
麥理浩徑行山漢暈倒 送院不治
警拘一OTC董事 JPEX案累計涉款14.97億
警拘一OTC董事 JPEX案累計涉款14.97億
城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出
城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出
灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電
灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電
通宵巴特定日子七五折 中秋電車免費
通宵巴特定日子七五折 中秋電車免費
「慢病共治」醫生 多跟建議收150元
「慢病共治」醫生 多跟建議收150元
瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用
瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用
涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職
涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職
大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈
大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈
大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場
大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場
大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力
大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力
【Emily】亞運港棋手遺失手機 義工搜萬袋垃圾尋回
【Emily】亞運港棋手遺失手機 義工搜萬袋垃圾尋回
【Emily】運署推網上申國際駕照 10工作天到手
【Emily】運署推網上申國際駕照 10工作天到手
【Emily】故宮三星堆展今開幕 3D投影還原神獸全像
【Emily】故宮三星堆展今開幕 3D投影還原神獸全像
【Emily】老街坊馬時亨玉成 教大北角教學中心開幕
【Emily】老街坊馬時亨玉成 教大北角教學中心開幕