認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年

被告冼沐生（現年83歲）承認於2022年4月12日在何文田常盛街及常樂街交界危險駕駛一輛小巴，導致男子王照東（終年65歲）死亡；及駕駛時沒有效執照。

官：無超速醉駕 非自私鹵莽

暫委法官陳永豪判刑時引述辯方求情，被告事後已退休，靠綜援為生，今年驗出患腦退化症。法官指事件對事主家人帶來困難和怨憤，被告須對其行為負責，他並非一刻分神，在看見安全島時便應留意，况且該路段是被告日常駕駛路線。被告過往有一次不小心駕駛紀錄，法官考慮後判被告囚一年，無牌駕駛則判罰款和停牌。

案情指事發當晚約7時許，事主和妻子在涉案路段過馬路，妻子先步出安全島，回頭看已見事主被小巴撞倒，雙眼和鼻孔流血，救護員到場時他已無呼吸，被告同日被捕。其駕駛執照於2022年2月屆滿，案發當天已逾期69日。他在錄影會面稱因疫情未能驗眼，因而未有續牌，又稱當日事主突然行出馬路，他收掣不及。

【案件編號：DCCC 17/23】