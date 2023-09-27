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港聞

港聞二

小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工

【明報專訊】運輸署完成審批公共小巴及客車行業輸入外勞計劃首輪申請，署方接獲118宗、涉1601個配額申請，最終批出98宗共969個配額，未達計劃1700個配額上限，僅佔57%。公共小巴申請547個配額，最終逾八成、461個獲批；客車（包括屋苑及員工巴士等本地客車，以及跨境直通巴）申請1054個配額，超出原訂800個配額上限三成，最終獲批的不及一半，僅508個。有獲批輸入外勞的小巴營運商向本報稱，估計首批外勞最快今年底至明年初開工，將安排他們駕駛又一城來往黃埔的2號線，以及九龍站來往土瓜灣的26號線。

供應黃埔土瓜灣兩小巴線

對於僅約六成配額申請獲批，運輸署解釋，20宗申請不獲批，4宗因申請者撤回，其餘16宗因不符合計劃的其他基本要求而未獲批准，包括未符合本地招聘規定、未符合每聘請兩名全職本地員工才可輸入一名外勞的比例要求，以及申請人未持有有效的客運營業證；而獲批的98宗申請中，亦有15宗因不符合本地及外勞比例要求，故申請配額未能全數獲批。署方將安排簡介會，協助業界處理外勞到港接受駕駛訓練，考取及申領駕駛執照的後續安排。

運署：16宗不符本地優先等要求

專線小巴營辦商「金匙」車務營運總監陳志輝昨向本報稱，其公司申請輸入20名司機全數獲批，正透過內地中介公司陸續通知應徵者，預料將以政府編制的工資中位數月薪1.43萬元聘請，最快今年底安排他們駕駛上述2號線及26號線，並在沿線地區安排住宿。他指該兩路線缺人情况嚴重，近日他需親自「落場」，盼外勞來港後可「開齊班次」，強調明白市民顧慮，已聯絡駕駛學校為外勞安排訓練。

跨境巴擬聘即日來回司機

同時經營屋苑巴士及跨境巴業務的冠忠巴士，200多個外勞配額申請亦全數獲批，大部分為跨境巴士司機。其行政總裁黃焯安稱，因客車業有超額申請情况，原估計只能獲批部分配額，「好開心」最終全數獲批，最快今年底至明年初陸續開工。黃指住宿成本貴，冀聘請可即日來回兩地的司機，毋須在港住宿。

相關字詞﹕司機荒 小巴 跨境巴士 運輸署 輸入外勞

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