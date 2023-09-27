明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

高球場建屋 城規下周3場申述會

【明報專訊】政府提出將收回的粉嶺高球場部分土地改劃用途，今年7月獲城規會接納，將擬建屋的9.5公頃土地，由「住宅（甲類）」地帶暫時修訂為「未決定用途」，讓土木工程拓展署重新檢視公營房屋的設計佈局，預計需時一年。城規會早前根據《城市規劃條例》，就建議修訂接受進一步申述，限期已於上月25日屆滿，城規會將於下周二、四及五（10月3、5及6日）召開3場聆聽會，聽取申述意見後決定，於11月底法定限期屆滿前，把草圖呈交行政長官會同行政會議核准。

香港哥爾夫球會昨晚回應，球會將派代表出席申述會。城規會文件指出，城規會收到的1903份進一步申述中，有1872份表示反對或部分反對，佔所有申述約98.4%，包括以個人身分反對的香港哥爾夫球會會長郭永亮；23份申述表示支持，餘下申述未能分類。

收1903申述 98.4%反對

該23份表示支持的申述意見，主要理由包括香港有龐大的建屋需求，以及可善用土地資源，不過亦有意見表示雖然支持發展房屋，但發展密度可以降低。

至於反對意見，主要理由是城規會依據環評報告附帶的批准條件將地皮改劃為「未決定用途」，但有關決定面對司法覆核，一旦法庭裁決推翻，城規會的決定會變成不合法。政府回應指擬建屋土地劃為「未決定用途」做法恰當，因該地帶屬臨時土地用途，不影響或反映用地的永久土地用途。城規會文件指暫時將擬建屋土地劃為「未決定用途」，讓土拓署有時間檢視，讓政府考慮司法覆核的結果。

相關字詞﹕城規會 香港哥爾夫球會 粉嶺高球場

上 / 下一篇新聞

港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌
港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌
男女乒稱王封后保連霸 國家隊暫奪53金遙領韓國
男女乒稱王封后保連霸 國家隊暫奪53金遙領韓國
懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素
懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素
貼同區私樓市價 美聯：或賣唔晒
貼同區私樓市價 美聯：或賣唔晒
黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴
黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴
收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書
收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書
涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫
涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫
紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋
紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋
認串謀顛覆 伍健偉林景楠10·5再訊
認串謀顛覆 伍健偉林景楠10·5再訊
反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年
反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年
屯門停車場私家車疑遭縱火 逾10車受波及
屯門停車場私家車疑遭縱火 逾10車受波及
智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食
智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食
疑沒用行人天橋過路 八旬翁遭旅巴撞斃
疑沒用行人天橋過路 八旬翁遭旅巴撞斃
小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工
小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工
認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年
認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年
麥理浩徑行山漢暈倒 送院不治
麥理浩徑行山漢暈倒 送院不治
證監會跟進虛幣平台 場外找換店仍無監管
證監會跟進虛幣平台 場外找換店仍無監管
警拘一OTC董事 JPEX案累計涉款14.97億
警拘一OTC董事 JPEX案累計涉款14.97億
城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出
城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出
灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電
灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電
通宵巴特定日子七五折 中秋電車免費
通宵巴特定日子七五折 中秋電車免費
「慢病共治」醫生 多跟建議收150元
「慢病共治」醫生 多跟建議收150元
瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用
瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用
涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職
涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職
大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈
大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈
大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場
大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場
大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力
大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力
【Emily】亞運港棋手遺失手機 義工搜萬袋垃圾尋回
【Emily】亞運港棋手遺失手機 義工搜萬袋垃圾尋回
【Emily】運署推網上申國際駕照 10工作天到手
【Emily】運署推網上申國際駕照 10工作天到手
【Emily】故宮三星堆展今開幕 3D投影還原神獸全像
【Emily】故宮三星堆展今開幕 3D投影還原神獸全像
【Emily】老街坊馬時亨玉成 教大北角教學中心開幕
【Emily】老街坊馬時亨玉成 教大北角教學中心開幕