高球場建屋 城規下周3場申述會

香港哥爾夫球會昨晚回應，球會將派代表出席申述會。城規會文件指出，城規會收到的1903份進一步申述中，有1872份表示反對或部分反對，佔所有申述約98.4%，包括以個人身分反對的香港哥爾夫球會會長郭永亮；23份申述表示支持，餘下申述未能分類。

收1903申述 98.4%反對

該23份表示支持的申述意見，主要理由包括香港有龐大的建屋需求，以及可善用土地資源，不過亦有意見表示雖然支持發展房屋，但發展密度可以降低。

至於反對意見，主要理由是城規會依據環評報告附帶的批准條件將地皮改劃為「未決定用途」，但有關決定面對司法覆核，一旦法庭裁決推翻，城規會的決定會變成不合法。政府回應指擬建屋土地劃為「未決定用途」做法恰當，因該地帶屬臨時土地用途，不影響或反映用地的永久土地用途。城規會文件指暫時將擬建屋土地劃為「未決定用途」，讓土拓署有時間檢視，讓政府考慮司法覆核的結果。