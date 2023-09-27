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港聞二

智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食

【明報專訊】秀茂坪邨一對智障中年兄弟上周五（22日）被揭發其母因病入院期間懷疑乏人照顧餓死，引起社會關注。據了解，兩兄弟的初步驗屍結果顯示，二人被發現時已經死去逾兩周，身上沒有表面傷痕，身體嚴重腐爛，法醫無法確認兩人死前有否進食，暫時死因不明。特首李家超表示，相信警方會將死因報告交死因裁判官，考慮會否召開死因研訊。

李：信關愛隊可助有需要者

醫管局前日稱，二人曾於6月及7月自行前往醫院探望母親。李家超昨引述醫管局稱，兩名死者在母親入院4個月來都是自己生活，其最小的弟弟曾告訴醫院二人有自理能力。李家超重申政府重視照顧者的支援，有責任向有需要的隱蔽個案提供援助。李續稱，相信關愛隊及區議員可在地區發揮力量，幫助社會有需要的人，特別是未必會主動求助者。本報昨接觸到兩死者的胞弟，惟對方不願受訪。

被問及醫務社工有否誤判二人的自理能力、政府有否錯失介入個案時機，勞工及福利局長孫玉菡昨表示，局方會再翻查更多資料了解事件始末，特別是兩事主母親入院期間，到底發生過什麽事，如有進一步發現會公布。

政府有否錯失介入時機

孫玉菡：再有發現會公布

孫玉菡表示，政府定會加強照顧者支援服務，社署已前日已展開「齊撐照顧者行動」，並開通24小時照顧者支援專線182183，由昨凌晨零時至下午2時，共收到127個電話，部分為一般查詢，有些致電者情緒波動，需要透過電話得到情緒支援，亦有個位數來電要求安排暫託服務，包括日間及留宿暫託。孫玉菡表示機構已經為致電者安排相關服務，若他們有財政需要，「交通都會幫佢做埋」。

區議員：從未見兩兄弟單獨外出 不吵鬧或致誤判自理力

觀塘區議員張培剛曾協助涉事家庭，他認為3人之中母親擔任照顧角色，從未見過兩兄弟單獨外出，通常都「三人行」。據他觀察，母親已年過七旬、滿頭白髮，近一兩年行動不便；至於兩兄弟身形「肥嘟嘟」，從外表打扮及相處期間感受到他們應該有智力及精神問題，但兩人很靜，「唔講嘢、唔吵鬧、唔滋擾嗰種」，未知是否他們平靜的表現，導致有人誤判他們的自理能力。

相關字詞﹕照顧者

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