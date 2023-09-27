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港聞

港聞二

反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年

【明報專訊】2020年有網民發起「反惡法大遊行」，案發時24歲青年在銅鑼灣路上拾起磚塊擲向警方，他早前承認暴動罪，昨在區院被判囚3年。暫委法官彭亮廷認為當時示威者叫口號涉分裂國家和仇視警隊，多達500人聚集並且癱瘓銅鑼灣，令本案情節嚴重，他們公然肆意挑戰國家主權、法治及警方，被告仇視警員的心態昭然若揭。

被告袁展翔（現年27歲），自由工作者。彭官庭上表示，留意到案發2020年5月24日的片段，有人揮動美國、港英旗幟，展示「天滅中共」標語，高叫「五大訴求 缺一不可」、「香港獨立 唯一出路」，以及詛咒警員及其家人，情緒非常激動。示威者無視警告和堵路，被告拾起磚塊，跳起擲向警方防線，當場被捕。

彭官引述求情稱，曾為攝影師的被告無案底、因衝動犯案，事後參加「蛻變計劃」重返正軌。辯方提出減刑因素，包括被告沒攜裝備和武器，本案無人受傷。

辯稱案發前附近修電腦

官：晴天帶傘證有預謀

辯方又稱，被告案發前到附近維修電腦，無預謀犯案；彭官反駁指是片面之詞，不能忽略他於沒下雨的當日攜伸縮傘、望遠鏡和額外衣服的證據，推論他有預謀犯案，以維修單據作掩飾。

彭官指縱然案發至今近3年令被告受煎熬，惟沒構成延誤。彭官另檢視腦部掃描報告後，接納被告頭部傷勢因本案所致。

因案受傷品格良好減刑兩月

彭官稱，雖無證據顯示被告何時到場，但法庭推斷他有預謀，不僅便利他人參與暴動，更拾磚擲向警員；而且在場的集結者立場鮮明，公然肆意挑戰國家主權、法治及警方，被告仇警心態亦昭然若揭。

彭官以4年9個月為量刑起點，被告認罪獲扣減，另外因品格良好和頭受傷，酌情再減刑兩個月，判監3年。

【案件編號：DCCC 740/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 銅鑼灣 反惡法大遊行

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