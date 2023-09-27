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港聞二

紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋

【明報專訊】港島豪宅紅山半島早前在暴雨期間發生山泥傾瀉，繼而揭發多間獨立屋涉嫌僭建和霸佔政府土地，屋宇署及地政總署早前巡查首批10間獨立屋，其中有3間未能聯絡業主。屋宇署昨回覆本報查詢時表示，該3間獨立屋中，有兩間的業主已聯絡屋宇署，至於拒絕讓署方入屋視察的52號屋，屋宇署已根據《建築物條例》第22條於昨午取得法庭手令，並會按手令安排進入屋內視察。

屋主與高盛資產前高層同名

根據土地註冊處資料，52號屋由Oliver Robert Morgan Bolitho和Margaret Anne Farlow聯名持有。翻查英國公司註冊處資料，Oliver Robert Morgan Bolitho報稱於香港居住，現為4間英國公司的董事，亦曾是一間名為「MPI（LONDON）LIMITED」的公司董事，當時報稱通訊地址為紅山半島松柏徑52號屋，但已於2016年辭任；報稱職業為投資經理，與高盛資產管理公司前董事總經理布禮圖同名。

甘澍路梯級佔官地 地署：將跟進

另外，同樣於黑雨期間受山泥傾瀉影響的西貢甘澍路東桂8D號屋，地政總署昨向本報表示，該署發現8D號屋對出的平台大部分已被冲走，相連8D號屋的梯級有未經許可佔用政府土地情况，將採取跟進行動。土木工程拓展署則表示，正緊急維修涉事斜坡，預計可於本月底完成。

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