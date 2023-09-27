紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋

屋主與高盛資產前高層同名

根據土地註冊處資料，52號屋由Oliver Robert Morgan Bolitho和Margaret Anne Farlow聯名持有。翻查英國公司註冊處資料，Oliver Robert Morgan Bolitho報稱於香港居住，現為4間英國公司的董事，亦曾是一間名為「MPI（LONDON）LIMITED」的公司董事，當時報稱通訊地址為紅山半島松柏徑52號屋，但已於2016年辭任；報稱職業為投資經理，與高盛資產管理公司前董事總經理布禮圖同名。

甘澍路梯級佔官地 地署：將跟進

另外，同樣於黑雨期間受山泥傾瀉影響的西貢甘澍路東桂8D號屋，地政總署昨向本報表示，該署發現8D號屋對出的平台大部分已被冲走，相連8D號屋的梯級有未經許可佔用政府土地情况，將採取跟進行動。土木工程拓展署則表示，正緊急維修涉事斜坡，預計可於本月底完成。