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港聞

港聞二

涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫

【明報專訊】一名旅遊巴司機2021年在北大嶼山駕駛時發生意外，輾過騎單車男律師的下肢，導致律師傷重死亡。司機否認危險駕駛引致他人死亡罪，昨於區院受審。旅遊巴乘客供稱，事發後他下車查看，事主昏迷前曾說「好痛」，求人把車移開。法官裁定控罪表證不成立，對於交替的不小心駕駛罪，法官稱有傷亡縱然是悲劇，但被告當時已在另一行車線上而死者突然打橫駛過，被告不可能預計得到，因此同樣裁定不成立。

死者突移向旅巴 被告：扭唔切軚

被告秦家熙（案發時25歲）否認於2021年10月31日在新界翔東路的道路上危險駕駛一輛公共巴士，導致男子傅雨康死亡。

控方案情指被告為環保署外判司機，涉案旅遊巴用作接載市民到大嶼山廚餘發電廠「O‧PARK 1」參觀。當日車上有8名乘客，旅巴以時速40至50公里行駛，左前方有數輛單車，由事主領頭，被告一度減速，亦打車頭燈並切至右邊行車線，越過數量單車，只剩事主一輛。

隨後事主的單車移向被告一方，兩者相距10至15米時事主突然打橫駛過，單車撞到旅遊巴擋風玻璃。事主送院後不治，驗屍報告指他右股動脈被切斷，膝蓋、小腿等在拖曳時受傷。

旅遊巴導賞員庭上補充，事發後他下車查看，當時事主仍清醒，並稱「我好痛呀，求下你移開架車」。被告將旅遊巴移後一至兩米後，事主未幾昏迷，送院後不治。控辯雙方承認的事實透露，被告在警方查詢下曾表示，看見事主駕單車時左搖右擺，速度緩慢，他準備「爬頭」之際，對方突駛向其方向，他「扭唔切軚」，兩車相撞。

官：無超速無違例 不小心罪脫

法官練錦鴻裁定危駕致死罪表證不成立，但裁定不小心駕駛罪有表面證供，被告不作供亦不傳召證人。練官即日裁決稱意外發生時被告無超速，他亦已切往另一條行車線，當然他可更小心；考慮到被告無違反交通規則，認為控方未能在毫無合理疑點下證明被告並非合理謹慎的駕駛者，他亦未能預計所有人不合理的駕駛方法，裁定被告不小心駕駛罪名不成立。

【案件編號：DCCC 722/22 】

相關字詞﹕法庭 律師 單車意外 奪命交通意外 旅遊巴 大嶼山

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