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港聞

港聞二

收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書

【明報專訊】警方前年在梅窩一住宅電梯大堂截查一名15歲少年，並用他身上搜出的鎖匙進入一單位，檢獲2.6公斤氯胺酮（K仔），巿值逾170萬元。該少年昨於高等法院承認一項販運危險藥物罪，求情稱家中財政緊絀，因而販毒，每次收取400至500元酬勞。法官考慮被告年輕易被利用，減刑後判囚11年，又叮囑被告好好善用獄中時間，努力讀書，出獄後好好做人，不要辜負家人的關心。

報稱學生的被告張智軒（現年18歲，案發時15歲）承認於2021年6月27日，在梅窩大廈一個單位非法販運3012.5克粉末，內含2614.4克氯胺酮。

法官張慧玲引述辯方求情，提到被告父親當時因傷不能工作，母親則在疫情期間失業，他因家人財政緊絀而犯案，替名叫「阿正」的朋友包裝及運送毒品，每次收取400至500元酬勞。他表示深感後悔，承諾日後努力讀書，奉公守法。被告又親撰求情信，解釋自己沒接受充分教育，無人生目標而犯案，母親則自責因工作忙碌將兒子交由祖父母照顧，自己未盡管教責任，未有更正兒子扭曲的價值，又形容兒子本性善良，但誤交損友、誤入歧途。

父母失業 官諒年輕認罪減刑

張官判刑時說，販毒是非常嚴重罪行，販運2.6公斤的毒品可判監19年，被告擔任包裝和運送工作，是重要角色，但遠比主腦角色輕，考慮被告年紀尚輕，易被利用，採納16年半的量刑起點，認罪後減刑至11年。

控方案情指出警方案發當日下午在上述單位外埋伏，晚9時許截查被告，搜出3條鎖匙、電話及現金100元。警方使用其中一條鎖匙進入案發單位，檢獲19個不同尺寸的膠袋，內含2.6公斤氯胺酮，巿值171.1萬元；又搜出膠袋封口機、電子磅、手套等工具。被告在警誡下承認為「賺快錢」販毒。警方另發現該單位由一名叫黃錦榮（音譯）的人租用。

【案件編號：HCCC 41/23】

相關字詞﹕法庭 販毒 少年

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