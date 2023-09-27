黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴

根據活動講者之一的無國界記者國際行動主任Rebecca Vincent於社交網站「X」（前稱Twitter）披露中方信件，中方常駐聯合國日內瓦辦事處向所有聯合國常駐代表團廣發函件，批評前述活動「公然違反聯合國憲章」。中方信中稱，香港事務純屬中國內政，不容任何外部干預，並稱《港區國安法》並不針對個別人士或團體。

港府不點名促停干預審判獨立

港府昨日出稿，不點名「強烈譴責」海外機構及媒體發表抹黑言論，並警告任何意圖干擾司法公正的行為極有可能構成刑事藐視法庭或妨礙司法公正罪。政府發言人稱，黎智英在所有案件中都行使辯護權和上訴權，法庭公開聆訊後根據法律及證據裁決，嚴正敦促海外機構停止干預香港審判獨立及特區內部事務。

根據活動資料，活動由英國常駐聯合國代表團舉辦，得到美國、加拿大、日本、德國、法國、意大利、拉脫維亞、愛沙尼亞、列支敦士登等20國支持。除了黎崇恩，講者包括聯合國「和平集會與結社自由權特別報告員」Clement Voule、遭中方制裁的人權觀察（HRW）中國部主任Sophie Richardson等。

20國支持活動 聯國特別報告員演講

另外，黎崇恩及律師團隊近期在英國報章撰文、接受當地傳媒訪問，並在英國街頭展示有黎智英肖像的廣告。美國《華爾街日報》（WSJ）在當地時間周一發表社評，形容黎智英被關押突顯香港昔日遵從法治的聲譽已「去如黃鶴」。

英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏周二在社交網站「X」以「英國公民」稱呼黎，稱英方將繼續呼籲容許黎獲領事探視。