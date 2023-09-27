懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素

折扣率降 低居屋16百分點

煥然懿居二期位於紅磡春田街／崇志街，與早前落成的「煥然懿居」第一及第二座銜接。

項目今日起接受申請，今次樓盤125個（48%）是一房單位，108個（42%）是兩房單位，餘下27個則為三房，售價最低的為5樓J單位，實用面積303呎；「樓王」為頂層35樓B單位，實用面積為600呎。

303至600呎 五成一房四成兩房

市建局表示，早前聘請獨立測量師評估單位市價，並考慮近期樓市、第一和第二座「首置」單位當年的售價、申請人負擔能力，以及市建局財務狀况，以「評估市價」的七八折釐定售價。值得留意的是，今次項目折扣為歷來首置項目最少，若撇除折扣計算，項目的「評估市價」介乎約16,519至21,152元。

單身入息上限4.03萬 家庭8.06萬

根據申請條件，單身者每月入息須介乎31,001至40,300元；2人或以上家庭則為62,001至80,600元，在香港不能有住宅物業。買入單位後首5年，除非獲市建局同意及符合市建局條件，否則不可轉讓或出租單位，要待5年後補地價交易，市建局亦不會回購。

市建局即日起至10月18日晚上7時接受申請，公眾可預約參觀示範單位。局方12月將陸續邀請申請者會面作詳細審核，明年3月揀樓。項目「關鍵日期」為2026年11月30日，換言之今次樓花期超過3年，較以往項目長。

10．18截申請 「關鍵日」2026年11月

公屋聯會總幹事招國偉估計，今次項目售價較高因成本問題，市建局亦「沒可能蝕住賣」，預計項目質素貼近私樓，但景觀開揚甚至可望海景，交通方便，仍有相當吸引力，料可全數售出，不過申請總數及超額幅度料將不如以往的首置項目。

招國偉料超額申請減

根據項目地契條款，市建局須向政府提交「首置」單位的建議售價，再由房屋局長審批。房屋局回覆稱，了解市建局在訂定建議售價時已考慮一籃子因素，包括前一期居屋出售計劃的折扣率、土瓜灣區內樓宇項目市價、申請者負擔能力等；局方審批時亦已就「首置」單位的評估市值和售價諮詢差餉物業估價署。

市建局昨晚回覆查詢稱，以市價七八折出售項目，包括計算合資格者入息及負擔水平，參考第一及第二座可負擔的單位數目佔可出售單位總數的比例，與目前第三座的比例相若。

翻查資料，市建局2016年啟動春田街／崇志街發展計劃，當時預計項目總發展成本約17.5億元。