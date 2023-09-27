明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

男女乒稱王封后保連霸 國家隊暫奪53金遙領韓國

【明報專訊】國家隊男、女乒乓球隊昨在杭州亞運團體賽決賽，同以場數3：0分別打敗韓國和日本隊稱王封后，並分別榮膺八連霸及五連冠。此外，李冰潔在女子400米自由泳以破大會紀錄的佳績奪標，與揚威10米氣步槍混合團體的女將黃雨婷，一起收穫今屆第3金。總計國家隊昨添14金8銀4銅，累計53金29銀13銅，在總獎牌榜遙領次席韓國隊46面。

王楚欽為國乒男團在決賽打頭陣，結果以局數3：1勝韓國隊的林鍾勳，隊友樊振東和馬龍其後同以3：0橫掃安宰賢及朴嫝賢，連續8屆亞運摘冠。國乒女隊碰3名球員均為「00後」的日本隊遇上較多考驗，先有孫穎莎以局數3：1反勝早田希娜，接着陳夢曾落後1：2下終險勝3：2，守尾門的王曼昱首對張本美和先負後反勝3：1，助女團連贏5屆冠軍。

男子泳隊100混接力刷新亞洲紀錄奪金

國家泳隊昨奪4金，其中由潘展樂、覃海洋、王長浩和徐嘉余組成的男子4×100米混合泳接力隊，於決賽以刷新亞洲紀錄的3分27.01秒封王，而日前已在女子1500米自由泳及4×100米自由泳接力奪冠的李冰潔，又在400米自由泳以破亞運紀錄的4分01.96秒再下一城，與她同獲今屆第3金的還有剛滿17歲的射擊代表黃雨婷，她在10米氣步槍混合團體決賽伙拍18歲男將盛李豪，以16：2擊敗烏茲別克隊。

《王者榮耀》2：0破大馬

國家隊取電競首金

此外，國家隊的張博恒在男子體操個人全能以89.299分奪魁。新增項目電子競技方面，由孫麟威、蔣濤、池曉銘、徐必成、林恒和羅思源組成的國家隊，在《王者榮耀》亞運版本以2：0勝馬來西亞隊，取得這項目首金。

上 / 下一篇新聞

港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌
港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌
懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素
懿居二期七八折 1.65萬元呎首置新高 售408萬至964萬 房局：市建已考慮一籃子因素
貼同區私樓市價 美聯：或賣唔晒
貼同區私樓市價 美聯：或賣唔晒
黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴
黎智英關押逾千日 子赴聯國人權理事會相關活動 英辦「港言論自由」講座 華函各國促勿赴
收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書
收500元販百萬元毒 少年囚11年 求情稱家中財困 官囑善用獄中時間讀書
涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫
涉撞斃騎單車律師 旅巴司機危駕罪脫
紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋
紅山52號屋拒查 屋署：獲手令將入屋
認串謀顛覆 伍健偉林景楠10·5再訊
認串謀顛覆 伍健偉林景楠10·5再訊
反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年
反惡法遊行 官指仇警挑戰主權明顯 拾磚擲警青年囚3年
屯門停車場私家車疑遭縱火 逾10車受波及
屯門停車場私家車疑遭縱火 逾10車受波及
智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食
智障兄弟死亡案 李料死因庭研跟進 發現時死去逾兩周 嚴重腐爛無法確認有否進食
高球場建屋 城規下周3場申述會
高球場建屋 城規下周3場申述會
疑沒用行人天橋過路 八旬翁遭旅巴撞斃
疑沒用行人天橋過路 八旬翁遭旅巴撞斃
小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工
小巴客車輸勞969配額獲批 料最快年底開工
認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年
認危駕撞死人 八旬小巴司機囚一年
麥理浩徑行山漢暈倒 送院不治
麥理浩徑行山漢暈倒 送院不治
證監會跟進虛幣平台 場外找換店仍無監管
證監會跟進虛幣平台 場外找換店仍無監管
警拘一OTC董事 JPEX案累計涉款14.97億
警拘一OTC董事 JPEX案累計涉款14.97億
城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出
城大研只吸油不吸水海綿 下月開鑼創科嘉年華展出
灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電
灣仔海濱夜市 檔主指配套3不足 今開鑼 有燒烤檔需花1.6萬元保供電
通宵巴特定日子七五折 中秋電車免費
通宵巴特定日子七五折 中秋電車免費
「慢病共治」醫生 多跟建議收150元
「慢病共治」醫生 多跟建議收150元
瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用
瑪嘉烈屯院推中西醫協作 紓治癌副作用
涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職
涉允囚犯閱機密、索煙 前懲教助理被控瀆職
大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈
大灣區灣區熱搜：穗體院電競專業 不教打機教管理 華南首創本科課程 培育經營人才建產業鏈
大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場
大灣區灣區熱搜：引企業項目 設實習基地 助學生適應職場
大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力
大灣區灣區熱搜：電競研究院長：港辦賽、培訓未成熟 灣區需合力
【Emily】亞運港棋手遺失手機 義工搜萬袋垃圾尋回
【Emily】亞運港棋手遺失手機 義工搜萬袋垃圾尋回
【Emily】運署推網上申國際駕照 10工作天到手
【Emily】運署推網上申國際駕照 10工作天到手
【Emily】故宮三星堆展今開幕 3D投影還原神獸全像
【Emily】故宮三星堆展今開幕 3D投影還原神獸全像
【Emily】老街坊馬時亨玉成 教大北角教學中心開幕
【Emily】老街坊馬時亨玉成 教大北角教學中心開幕