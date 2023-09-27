男女乒稱王封后保連霸 國家隊暫奪53金遙領韓國

王楚欽為國乒男團在決賽打頭陣，結果以局數3：1勝韓國隊的林鍾勳，隊友樊振東和馬龍其後同以3：0橫掃安宰賢及朴嫝賢，連續8屆亞運摘冠。國乒女隊碰3名球員均為「00後」的日本隊遇上較多考驗，先有孫穎莎以局數3：1反勝早田希娜，接着陳夢曾落後1：2下終險勝3：2，守尾門的王曼昱首對張本美和先負後反勝3：1，助女團連贏5屆冠軍。

男子泳隊100混接力刷新亞洲紀錄奪金

國家泳隊昨奪4金，其中由潘展樂、覃海洋、王長浩和徐嘉余組成的男子4×100米混合泳接力隊，於決賽以刷新亞洲紀錄的3分27.01秒封王，而日前已在女子1500米自由泳及4×100米自由泳接力奪冠的李冰潔，又在400米自由泳以破亞運紀錄的4分01.96秒再下一城，與她同獲今屆第3金的還有剛滿17歲的射擊代表黃雨婷，她在10米氣步槍混合團體決賽伙拍18歲男將盛李豪，以16：2擊敗烏茲別克隊。

《王者榮耀》2：0破大馬

國家隊取電競首金

此外，國家隊的張博恒在男子體操個人全能以89.299分奪魁。新增項目電子競技方面，由孫麟威、蔣濤、池曉銘、徐必成、林恒和羅思源組成的國家隊，在《王者榮耀》亞運版本以2：0勝馬來西亞隊，取得這項目首金。