風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀

香港「風之隊」自1990年北京亞運以來，過去8屆共奪6金13銀1銅，包括上屆取3銀。魏瑋恩今屆與泰國代表Siripon Kaewduang-Ngam鬥得難分難解，昨賽前同得16分，但魏最後兩仗均屈居對方居次，總成績差兩分摘銀。至於首戰亞運的21歲小將歐令揚在男子RS：X組排第5完賽。

明年的巴黎奧運將採用iQFOiL水翼板，RS：X勢隨是次亞運成絕響，港隊總教練陳敬然表示，兩名港將備戰今屆亞運面對不少考驗，讚揚表現「超過100分」，「他們今年大部分時間留港訓練，借助前奧運代表鄭俊樑及陳晞文分享經驗備戰，克服各樣難關完成RS：X歷史任務，相當叻仔叻女」。iQFOiL組別今煞科，港將鄭清然及馬君正於男、女子組分別排第3及2，同晉身今日準決賽分途爭牌。

港馬術隊盛裝舞步團體賽掛銅

另外，亞運馬術昨展開，港隊派出蕭頴瑩、何苑欣和陳萃彥出戰盛裝舞步賽團體賽，以204.852分贏得銅牌，是隊史首面亞運團體獎牌。