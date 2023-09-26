【Emily】1750食肆推國慶優惠 張宇人：無謂北上同人迫

有食肆做足全月優惠

參與食肆包括茶餐廳、酒樓、酒吧、咖啡店，大部分會喺10月1日推出七折優惠或者特別優惠價，有部分則喺9月30日搶先推出優惠，有舖頭甚至推出成個月優惠期（見表）。

張宇人聯同一眾業界宣布優惠活動，佢話之前已經想喺十．一搞活動，亦都係響應政府推出「夜繽紛」，提醒咗食肆可以喺晚市提供優惠。張宇人話唔介意有其他商場推出夜市，「成個業界咁大，唔會擔心做唔到生意」，認為最緊要做到氣氛「開開心心」。佢又話自己7月得3日唔喺屋企食飯，但到呢個月至下個月中，得3日係返屋企食，全力支持夜經濟。

對於深圳等內地城市嘅競爭，張宇人話大灣區其他城市之間都會有競爭，有競爭先會提升服務等。佢強調今次推出嘅優惠好豐富，「有舖頭全單咁做（七折）」，食完食剩仲拎返屋企食多兩餐，「你唔去幫襯，尤其畀折頭嗰啲，係你損失」；又話唔擔心生意太多做唔切、搞到人手唔夠，只會擔心生意不足問題。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍話，希望今次可以吸引更多遊客來港，「睇完煙花再食多餐飯」，因為上次七．一回歸周年時推出七一折優惠，確實有助吸引遊客來港消費。