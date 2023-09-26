兩電10月燃料費續降

【明報專訊】兩電昨公布10月份燃料調整費，當中港燈燃料費回落至54.8仙，較9月62.4仙下調12.2%，港燈下月平均淨電費降至169.3仙。港燈相信隨着全球燃料價格靠穩，今年餘下月份燃料調整費有望繼續平穩回落。中電同樣下調10月份燃料調整費，每度電由9月54.5仙下調至52.2仙，減幅約4.2%，中電客戶10月份平均淨電費145.9仙。
港燈料年內餘下月份平穩回落
兩電調整燃料費後，港燈10月份平均淨電費為每度電169.3仙，較中電每度電145.9仙高23.4仙，兩者相差16%。
港燈表示，因應國際燃料價格持續向下，港燈燃料調整費今年6月起已連續5個月向下調整，較1月份82.5仙下調27.7仙，令港燈10月份每度電平均淨電費減至169.3仙，相比1月份的197仙，下降14.1%。港燈稱，以一個每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府補貼及港燈特別電費補助，該住戶10月份要繳交的淨電費將為212.4元，較1月份的288.6元減少76.2元。
中電10月份每度電的燃料調整費為52.2仙，較高峰期5月份的63.7仙回落11.5仙；中電今年4至6月曾為所有客戶提供「燃料費特別回扣」，客戶支付的燃料調整費不高於每度電62.8仙的水平，7至9月的燃料調整費水平均低於年度燃料調整費62仙。
中電網頁顯示，最近一次電價檢討中，年度燃料調整費定為每度電62仙，而今年10月調整為每度-9.8仙，故燃料調整費為每度收費52.2仙。
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