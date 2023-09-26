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民建聯新主席陳克勤：轉型治理政團 稱昔「是其是非其非」 新形勢下助政府「成其事」

【明報專訊】民建聯昨選出新領導層，原副主席陳克勤一如預料接替李慧琼擔任民建聯新主席，陳勇、周浩鼎及陳學鋒連任副主席，葛珮帆及陳恒鑌新當選為副主席。陳克勤換屆後見記者說，面對新形勢，民建聯會加快轉型成治理型政團，更進取協助政府「成其事」，並強調民建聯過去現在將來都「忠貞不渝」。

續留行會 指有助強化政府民建聯關係

李慧琼於2016年接任民建聯主席時辭任行政會議成員，身兼行會成員的陳克勤說，與政府理念非常一致，相信行會身分強化政府與民建聯的關係，會繼續留任行會。

被問及成為治理型政黨是否以執政黨為目標，陳克勤解釋，過去着重選舉工作，過去一年經內部討論，認為應轉型為跨階層治理型政黨，協助特區政府落實及執行政策，同時會反對美西方霸權行為，以及加強對外民間交往。他表示，民建聯過去對特區政府秉持「是其是、非其非」，新局勢下可更進取協助政府「成其事」、落實民生或經濟政策，而非只是批評。

會否提名民主黨參選 「須證真誠愛國」

民建聯不少成員在地區三會（分區、防火及滅罪會）獲委任為成員，手握有意參選區議員的提名權。被問及黨友會否考慮提名民主黨，陳克勤說，過去參選都是參選人自己去找，不會有人送上門，而參選者必須說服提名人自己是真誠愛國者。他形容，不是給不給提名的問題，而是怎樣說服或證明給別人，參選的是愛國者。

民建聯昨未透露12月區議會選舉的議席目標，陳克勤說，受制於選舉條例及黨內程序，暫未有具體名單，但說一定會派「最多的人參選」。

相關字詞﹕陳克勤 區議會選舉 民建聯

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