破密碼鎖偷同袍700元 海關前關員：交唔起細路仔學費

被告胡亮豪（38歲）為海關前關員。辯方求情稱，被告育有4歲讀幼稚園的兒子和兩歲女兒，其妻是家庭主婦，家庭經濟依賴被告收入。被告2007年入職海關，月入約3萬元，案發後已離職，現從事地盤鋁材工作。辯方稱，被告當時和家人合資重建內地祖屋，涉款15萬元須每月還款，連同供養母親共1萬多元，令他承受經濟壓力，入不敷支。他曾向律師稱「無辦法，我真係連細路仔學費都交唔起」。辯方提到，被告已向事主歸還款項，有案例指可獲扣減一半刑期或判緩刑。

同袍手機放儲物櫃偷拍揭發

案情透露，事發赤鱲角超級一號貨站的海關男更衣室沒設置閉路電視，去年11月29日被告同袍蔡高明（音譯）將背囊存放在個人儲物櫃，後發現背囊內銀包有500元現金不翼而飛。事主為找出小偷，遂於儲物櫃放置手機拍攝，並用紙盒隱藏。

同年12月7日，事主再被偷取200元，但手機片段未能捕捉小偷容貌。同月23日，事主手機拍攝到身穿軍裝制服戴上手套的被告，兩度開啟儲物櫃和翻查裏面的物品。事主報警，被告在錄影會面下承認出於貪心犯案，他破解儲物櫃密碼後偷取的錢已花掉。

【案件編號：WKCC 2847/23】