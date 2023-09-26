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港聞

港聞二

扶塌下鋼閘被壓  郵輪碼頭保安重創 4閘2米乘4米 關閘時出事

【明報專訊】啟德郵輪碼頭前晚發生工業意外，4幅鋼閘突然塌下，男保安腳部被壓傷，半昏迷送院，經治理後情况嚴重。警方初步調查，相信事主與同事當時正嘗試移動傾斜的鋼閘，其間鋼閘突然塌下。現場遺下一灘血迹，涉事範圍被圍封。案件列作工業意外、有人意外受傷。

事主腳部壓傷 同事報警

事發於牛頭角承景街郵輪碼頭卸貨區，前晚11時許，據悉，51歲姓何男保安關閘時鋼閘突向外斜，兩同事企圖將鋼閘移回正位時，4幅2米乘4米高鋼閘突向內塌下，何被壓傷腳部，同事見狀報警。勞工處已展開調查。

文化體育及旅遊局回覆本報查詢，稱高度關注啟德郵輪碼頭卸貨區塌鋼閘事件，並向傷者致以慰問。有關鐵閘由郵輪碼頭營運商負責管理及維修。旅遊事務署昨早向各相關部門了解，亦與勞工處、碼頭營運商、保安承辦商及鐵閘保養承辦商進行實地視察。

上次年檢維修 去年10月19日

碼頭營運商環美郵輪碼頭昨晚發新聞稿，稱事發後已立即向事主所屬保安公司及涉事保安員了解事件，會配合勞工處調查。涉事鋼閘對上一次年度檢查及維修的日期為去年10月19日，當時沒發現有問題。今次事發後，已安排專業人士全面檢查大樓其他閘門。

翻查資料，今年7月，九龍塘大廈一道2米乘3米的車閘塌下，壓傷一名65歲李姓女保安。事主頭、腹、大腿受傷，盆骨骨折，臉鼻流血，清醒送院。今年6月，荃灣西約體育館一道2米乘3米鐵閘開關時突然倒塌，砸傷67歲康文署外判余姓男清潔工，他心口擦傷清醒，自行爬出送院。去年8月，43歲魏姓女保安被油麻地母嬰健康院一道2.5米乘4.7米電閘壓倒，頭部受傷及身體多處骨折，送院搶救不治。

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