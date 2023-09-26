毒案首8月跌16.3% 檢大麻植物增6倍

毒品調查科總警司吳頴詩稱，今年首8個月整體毒品案件錄得下降趨勢，但多種毒品檢獲量均上升，增幅最大是大麻植物，較去年同期258棵增加602.3%至1812棵；大麻亦增近2倍至549公斤；可卡因由313公斤升到1182公斤，增幅近2.8倍。

拘206青少年 80人涉大麻

青少年方面，吳稱今年首8個月有206名10至20歲人因毒品案件被捕，比去年同期的320人下降逾三成，其中80人涉及大麻犯罪，可見大麻仍為青少年最常吸食的毒品。

吳頴詩說，有犯毒集團在不同網上平台如Telegram、Instagram等，販賣大麻及CBD和THC產品，警方本月中拘捕16名本地男女，涉嫌經營一個售賣大麻類產品的Telegram頻道。她稱，被捕人包括兩名主腦，以及倉管、包裝員、送貨員和買家等，形容已把集團「連根拔起」。

吳頴詩亦稱會就罪行的流行性，對公眾造成的危害程度，向法庭申請加刑，但未有確實「流行」標準。

警推「禁毒季」

宣傳車可試嗅大麻氣味

為加強宣傳禁毒信息，警方本月至11月推「禁毒季」，禁毒宣傳車會到訪全港各區，市民可試聞大麻、可卡因、冰毒等毒品氣味仿製品，以及早學習如何辨識身邊潛在吸毒者，同時了解吸毒禍害。