兩港人子弟校與考DSE 准保送正讀生報考 未准設內地試場

被問試卷保密保安等

考評局：確保國際級水平

本報向考評局查詢，明年DSE將設多少個內地試場、估計多少內地的學校考生報考、料內地試場舉行多少科目的考試、內地的學校考生需否付考試費，以至如何確保試卷保密、保安措施與香港試場看齊，考評局均未正面回答，稱接納內地港人子弟學校成為「與考學校」，是為服務居於內地的港人子弟，「會致力確保DSE不論在何處舉行，都能達到一致的國際級水平」，有關其他安排細節，稍後適時公布。

何時設內地試場

教育局：須周詳考慮策劃

對於預料內地港校何時獲批成DSE試場、學校保密試卷建議、試場保安、會否北上視察等，教育局未正面回覆，稱就設立DSE內地試場，正積極與內地相關部門溝通，因涉及多方面籌備，須周詳考慮策劃，並需充分時間準備。該局續稱，內地DSE與考學校有需要或查詢，樂意適切協助。

廣州暨大：有助收生

廣州暨大港澳子弟學校昨回覆，消息對全校師生是巨大鼓勵，稱成為與考學校後，對學校教學、學生管理、學生服務等有更高要求，尤其是校本評估，相信亦有助不斷促進在校生提升學術水平。校方認為消息也有助收生，「對學校辦學和教學規範，以及暨大港澳子弟學校的品牌的宣傳有一定的促進和幫助」。

考評局去年6月發出學校通告，首次提到接獲內地學校申請參加2024年DSE，局方修訂《考試規則》，以接納香港境外合資格學校參加DSE。部分科目有不同做法，考評局要求內地學校考生必須與香港考生一起參加體育或音樂科實習考試、英文科口試；至於乙類應用學習科目、丙類其他語言科目，則只在香港開辦和舉行考試，不接受香港境外符合資格學校的學校或自修生報考。

下屆DSE尚餘5個多月開考，首科英文科口試由2024年3月12日至21日，筆試同年4月9日開考，首日視覺藝術科；核心科目筆試亦在明年4月開考，首科是4月11日的中文科閱讀和寫作考試。