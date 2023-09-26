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港聞

港聞二

5億元大廈維修貪案 23人保釋明年再訊

【明報專訊】廉署今年初採取「火網」行動，揭發10個屋苑及商用樓宇管理業涉大型貪污，工程費共約5億元，並起訴23人，控告他們涉嫌串謀行賄或受賄共逾650萬元，為同類案件中最大型檢控個案。23人被控8項串謀向代理人提供利益罪、1項串謀使代理人接受利益罪及2項串謀詐騙罪，案件昨在東區裁判法院提堂，眾人暫毋須答辯，待進一步調查、考慮證據和審訊地點。裁判官押後案件至明年1月22日再訊，批准各人以1萬至10萬元保釋。

3主犯涉串謀行賄

被告依次為莊聰圖、林雪邊、杜漢森、張建華、粘清波、曹紹偉、吳德奇、陳俊傑、麥永泰、譚紹富、鍾國祥、陳茂盛、陳學欽、張寶儀、楊永燊、王劭強、林慕媛、潘志明、陳元正、吳梓楊、楊効燐、楊志峰及楊永昌，年齡38至73歲，案發日期為2021年底某天至2023年1月4日。有4人申請短暫離港，1人獲裁判官批准，所有人另須交出旅遊證件及不得干預證人。

控罪指出，莊聰圖、林雪邊及杜漢森為主要涉案者，他們串謀他人提供利益，包括樓宇管理業內其他中間人及工程承辦商、法團或業委會成員、物業管理公司職員及工程顧問，以影響樓宇管理及維修，即大維修工程、升降機井道工程、物業管理合約招標程序、監督維修工程及發放工程項目中期付款。

6人涉誇大19項工程報價

此外，其中6人涉嫌誇大19項小型工程報價，詐騙7.6萬元，以及在一項升降機改善工程投標中排除其他潛在競爭對手。全部控罪涉及10個住宅或商用樓宇、一幢商廈及一個商場的維修工程等，包括觀塘興達大廈、大埔新興花園、北角健威花園、愉景灣第1期碧濤及第5期頤峰、葵涌華景山莊、荃灣荃錦中心、元朗合益商業中心、運通商業中心及鰂魚涌Mount Parker Residences。

【案件編號：ESCC 2137/23】

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