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港聞二

消委會遭黑客勒索 通知2.7萬受影響者

【明報專訊】消費者委員會的電腦系統上周二（19日）遭黑客入侵及勒索，八成系統受破壞。會方昨表示，系統遭入侵後已聯絡可能受影響人士，截至昨午5時已通知2.7萬人。個人資料私隱專員公署表示，截至昨日收到11宗查詢及1宗投訴。

澄清「消費紀錄異常」來電非該會發出

消委會澄清，以「香港消費者委員會」名義致電聲稱「消費紀錄異常」、並要求輸入數字轉駁至「人工客服查詢詳情」的錄音電話，並非由會方發出。該會提醒市民，收到可疑來電、信息或電郵時切勿輕易提供個人資料，若有懷疑，可致電2929 2222向消委會查詢。

消委會回覆本報稱，截至昨午5時已向2.7萬名《選擇》月刊訂戶、消費投訴人、第23屆消費權益新聞報道獎抽獎活動參加者等發出通知，提醒他們採取相應預防措施。消委會總幹事黃鳳嫺昨表示，由上周五（22日）至前日（24日）共收到106個相關查詢，主要涉及《選擇》月刊訂戶冀掌握信用卡資料，以便取消服務，暫未收到賠償要求。她表示有部分資料儲存在關閉的系統，未能即時查閱，強調有消息便會盡快通知訂戶。至於是否有被通知者向消委會求助或投訴，會方沒有回應。黃鳳嫺稱部分系統如電話查詢等服務已恢復正常運作，但處理投訴或仍有延誤，而鑑證專家正檢查系統，會「加強系統的安全措施，防止黑客再次入侵」。

私隱署收11查詢1投訴

私隱專員公署於上周四（21日）收到消委會通報，截至昨日收到11宗相關查詢及1宗投訴，求助個案涉及曾向消委會投訴、訂閱刊物或因僱傭關係而曾向消委會提供個人資料。公署指其中一名求助人在接獲消委會通知後，擔心信用卡資料外泄。公署暫未收到消委會轉介個案。公署提醒或受影響者採取相應預防措施，可考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能；檢查電郵或帳戶有否不尋常登入紀錄等，如懷疑個人資料被盜用，可致電2827 2827或電郵公署查詢或投訴。

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