續查紅山10屋 入1間揭僭建 消息：航拍見40屋涉霸地 短期內執法

政府早前先後證實70、72、74及76號屋均有嚴重僭建，當中70、72及74號屋更涉非法佔用官地，昨證實多一間屋涉僭建及霸佔官地。屋宇署總屋宇測量師高翹建表示，昨進入其中一間屋視察，看見有不同程度的僭建物，當局會根據執法政策向業主發清拆令。港島西及南區地政處地政專員吳瑞光表示，因牽涉未來調查及檢控工作，不便透露屋主資訊。

6間已聯絡 3間無人應今申手令

本報記者昨日航拍所見，政府人員曾進入紅山半島松柏徑116號屋視察。據土地註冊處資料，116號屋由「嘉僑置業有限公司」持有，2007年以4168萬元買入。翻查公司註冊處紀錄，嘉僑置業有限公司董事為陳坤儀；股東為Bee and Dou Holdings Limited、Wan Bonny和Wan Kenney。Wan Bonny為悅海發展有限公司董事，根據公司註冊處紀錄，其通訊地址為紅山半島松柏徑116號屋。

對於其餘9間上周未能入屋的獨立屋，吳瑞光表示，當中6間已安排9月底至10月初入屋巡查；其餘3間無人應門，政府人員留下告示讓業主盡快聯絡當局安排視察。高表示今日將向法庭申請手令，爭取盡快入屋。

江玉歡倡增人手縮時間 加快巡查

早前政府發稿表示會優先處理該帶85間臨海獨立屋（不包括早前證實違建的4間）。高翹建表示，當局會嘗試進入每間臨海獨立屋，但須配合行動人手，下周會有第二階段行動。他說，按建築物條例，政府部門須兩次到訪且未能進入，才可申請法庭手令，強調必須跟從有關程序。

消息人士表示，地政總署根據高空拍攝圖片，已掌握涉非法佔用官地的約40間獨立屋資料，署方可視乎調查進度，短時間內採取執法行動。

立法會發展事務委員會委員江玉歡表示，紅山半島違建情况嚴重，政府加快巡查之餘，須徹底調查。她建議屋宇署增加內部人手，縮短調查時間，並設專線方便與相關業主溝通。她希望政府可向立法會相關委員會交代調查最新進展。