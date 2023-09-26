智障兄弟死亡案 醫局：幼弟5月稱兩兄有力顧母

醫管局指出，根據紀錄，兩名死者分別於6月中及7月底兩次自行前往九龍醫院探望病人，其間曾提出要求接病人出院，惟當時病人身體狀况不適合出院，醫護遂拒絕。

上周六曾晤 稱兩兄生前可自行外出

醫管局又說，醫生於病人留院期間多次與病人幼子聯絡，商討病情及跟進安排，又說醫護上周六曾會見病人幼子，其間得悉兩名死者生前有能力自行外出及購買食物。

局方續稱，兩名死者的母親現時仍留醫九龍醫院，情况穩定，重申對事件難過及悲痛，會全力為病人提供合適治療及為家人提供支援，亦會全力配合政府部門調查；兩名死者生前曾於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，直至2018年停止覆診。