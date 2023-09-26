智障兄弟死亡案 醫局：幼弟5月稱兩兄有力顧母

【明報專訊】日前秀茂坪邨一對智障中年兄弟疑於母親因病入院後乏人照顧餓死，引發社會關注。醫管局昨晚稱，病人（該對兄弟的母親）5月9日轉往九龍醫院治療，該院隨即將個案轉介社署派駐醫院的醫務社工，跟進出院及照顧安排，社工其後與病人幼子取得聯絡，幼子決定安排病人出院返家後交由兩名同住兄長照顧，認為兩名兄長有能力照顧病人；該院為病人幼子及兩名兄長安排訓練，為病人出院後的家居照顧做準備。局方又稱醫護上周六曾會見病人幼子，得悉兩名死者生前有能力自行外出及購買食物。
醫管局指出，根據紀錄，兩名死者分別於6月中及7月底兩次自行前往九龍醫院探望病人，其間曾提出要求接病人出院，惟當時病人身體狀况不適合出院，醫護遂拒絕。
上周六曾晤 稱兩兄生前可自行外出
醫管局又說，醫生於病人留院期間多次與病人幼子聯絡，商討病情及跟進安排，又說醫護上周六曾會見病人幼子，其間得悉兩名死者生前有能力自行外出及購買食物。
局方續稱，兩名死者的母親現時仍留醫九龍醫院，情况穩定，重申對事件難過及悲痛，會全力為病人提供合適治療及為家人提供支援，亦會全力配合政府部門調查；兩名死者生前曾於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，直至2018年停止覆診。