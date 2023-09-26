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照顧者專線「182183」今推 11月建資訊網 24小時社工接聽 議員質疑支援配套

【明報專訊】近年照顧者慘劇不時發生，政府昨舉辦「齊撐照顧者行動」起動禮，開展為期3年宣傳活動，加強推廣關懷和支援照顧者的信息，同時宣布今日起推出24小時照顧者支援專線「182183」，由東華三院營運，共設30條熱線，提供情緒支援、解答照顧者問題並適時轉介服務等，亦會在11月推出照顧者資訊網，方便照顧者尋找資訊及支援。

萬張海園門票 派長者殘障

社署署長李佩詩昨稱，照顧者支援專線有社工接聽，會按需要增設熱線數量，社工可即時評估照顧者的需要和狀况，協助轉介和配對社區的合適服務，亦可提供情緒支援，並為有緊急需要個案提供外展探訪等。社署本月底起將推出感謝照顧者活動，透過安老及康復服務組織，向長者及殘疾人士的照顧者派發1萬張海洋公園門票。

被問及日前秀茂坪邨被揭發一對智障中年兄弟在母親因病入院後疑乏人照顧餓死一事，署理特首陳國基稱兩名死者屬於「隱性需要服務的人士」，又形容事件可悲，冀將來關愛隊成立後多探訪，找出隱蔽而有需要服務的人，又說今次起動禮是希望推動市民一同關懷照顧者，相信只要大家多走一步、多關心身邊的人，有些悲劇可避免。特首李家超亦表示，政府會在支援照顧者方面更努力，強調政府提供支援屬重要職責。

被問命案 孫玉菡：研增部門聯繫

勞福局長孫玉菡被問及上述命案是否反映醫管局與社署合作不佳及如何改善，他稱就個案會進一步研究如何加強各部門聯繫，但關鍵是將互助網和資訊網「織得更密」，呼籲大眾「多行一步」，多關心問候身邊人。

議員倡個案經理模式跟進

立法會社福界議員狄志遠、議員江玉歡及林素蔚昨表示關注有關命案，並提出加強醫社聯繫，用個案經理模式跟進有需要協助個案，又建議政府成立殘疾人士委員會，由政務司長管理以便可調動跨部門合作等。林素蔚稱有關個案是「以老護殘」，屬高危個案，而全港18區都有對殘疾人士的支援，認為事件反映服務未到位。林又形容照顧者專線做法進步，但質疑專線能否即時提供合適服務，強調應做好配套。

相關字詞﹕秀茂坪邨 社署 照顧者支援專線 照顧者

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