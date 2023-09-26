林志釉料千醫始夠 工會憂連鎖集團壓價「無肉食」

指醫生群組反饋多負面

梁漢輝表示，醫生通訊群組意見對計劃「負面多於正面」，不少醫生關注計劃對市民的吸引力和資助額等，形容願參加的醫生「可以說是盡社會責任」。他參考過往經驗稱，部分連鎖醫務集團參加政府防疫計劃只收取資助，不會額外收病人注射費，目的為增加長遠客源，憂慮慢病共治計劃亦然，集團可能訂立極低價錢甚或不收費，拉低市場價格。

將參加慢病共治計劃的家庭醫生林永和稱，會採用政府建議150元收費，「計過條數不會有賺」，但能「封到蝕本門」。他稱約半醫生朋友仍猶豫是否參與，對方關注用藥成本、醫治病人其他疾病的安排等，但他相信計劃運作暢順後會有更多醫生參加，料500名醫生才夠應付需求。

將參加私醫：計過數不會有賺

林志釉認為，若平均每區只有10多名醫生，絕對不足應付需求，估計要過千醫生才足夠。對於政府估算20萬名市民參加計劃，他稱計劃很多新元素，理解政府估算較保守。

陳肇始倡誘非確診者管理健康

關注基層醫療的港大護理學院教授陳肇始認為，距離計劃推出尚餘約兩個月，隨着政府公布更多資訊，相信將有更多醫生參與。但她關注政府對篩查後的非確診者支援是否充足，建議政府參考為確診者提供的達標獎勵，為非確診者提供經濟誘因，鼓勵他們管理健康。