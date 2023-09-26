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慢病共治11月中推 暫逾200醫登記 專員稱樂觀料將再多數百 西醫工會：不踴躍

【明報專訊】醫衛局昨公布11月中推行「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助市民篩查診治糖尿病及高血壓，現有逾200名醫生登記參加，料吸引20萬名市民篩查，強調現階段不宜訂下人數目標。政府曾估算社區有逾5000名醫生提供基層醫療服務，基層醫療健康專員彭飛舟昨稱，3周前開始招募醫生，不少醫生期望取得更多資訊才決定，認為現時人數已很樂觀，料計劃推出時有多數百醫生參加，足應付需求。有病人組織及西醫工會則認為醫生反應不踴躍（見另稿）。

滿45歲可參加 需康健中心登記

醫衛局昨交代慢病共治計劃詳情，年滿45歲港人如無已知糖尿病或高血壓病歷，於地區康健中心登記會員後，可配對家庭醫生篩查及轉介化驗，如確診或屬血糖偏高，每年度可獲資助診症6次或4次（見表）。

篩查付120元 治療倡150元

資助額方面，市民共付額與政府兩個月前首次交代相同，即篩查診症120元、治療診症每次建議150元，醫生資助額稍增，篩查及治療診症分別196元及每次166元。當局另為病人及醫生提供達標獎勵。醫衛局拒交代計劃預算，稱已預留足夠資源，不會為參加市民數目「封頂」。

策略採購統籌處總監張偉麟解釋，微調資助額是參考最新通脹數據，又稱當局擬設機制只准醫生每年檢討收費，不能隨意變更，並會監察醫生收費情况；護士診所及專職醫療則仍在採購，未定資助及共付額，料明年第二季公布，病人可先用康健中心相關服務。

逾40種特定藥免費

計劃設特定藥物名單，涵蓋40多項控制血糖、血壓及治療偶發疾病藥物，病人獲處方有關藥物毋須額外繳費，當局將不時檢視名單。張稱名單內97%藥物每粒成本低於1元，60%低於3毫，相信不會是醫生要考慮的成本；名單是將來「社區藥物名冊」基礎部分，長遠為讓病人以可負擔價錢用藥。

試用「雙向轉介」 長遠發展大

政府早前透露擬設「旋轉門」機制加快轉介有需要病人至醫管局，彭飛舟稱將試用「雙向轉介」新模式，家庭醫生可轉介病人至醫管局內科門診一次，索取建議和治療方案，再轉回家庭醫生跟進，認為該模式長遠發展空間很大，可藉今次計劃讓醫管局適應。至於病人病情惡化能否「排快隊」轉至醫管局長期跟進，他稱可按現有轉介方式處理，惟當局須考慮病人繼續參與慢病共治計劃的資格，避免資源重疊。

醫衛局副秘書長李力綱稱，現約385萬市民年滿45歲，30.7%為已知糖尿病及高血壓病人，計劃針對潛在風險群組為另外16.8%隱性患者及5.5%血糖偏高者。換言之，本港有逾85萬人屬潛在風險群組。

料20萬人參加 暫不宜訂目標

被問為何預計僅20萬人參與計劃，李稱要視乎市民接受程度，難以一概而論；至於當局去年曾預料計劃首年已有20萬人參與，他否認現時調整估算，而是考慮到市民需時適應，不會一推出便湧至參加。

相關字詞﹕彭飛舟 策略採購統籌處 張偉麟 醫務衛生局 基層醫療 慢性疾病共同治理計劃 慢性疾病共同治理先導計劃

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