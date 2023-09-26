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遭大狀投訴後被炒 事務律師涉「起底」被捕

【明報專訊】59歲事務律師涉在社交平台對一名大律師「起底」，昨被個人資料私隱專員公署拘捕及扣留調查。公署表示，被捕男子先後發布74條載有事主個人資料的信息及負面評論，涉違反《個人資料（私隱）條例》下的「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪。

私隱專員公署刑事調查組高級個人資料主任盧廸凡表示，被捕人為59歲男子，於去年9月至今年4月期間，在facebook及Instagram以8個帳戶披露74條關於事主的個人信息，包括中文姓名、英文姓氏、別名、照片、所屬律師事務所的網址及身分證副本；而身分證副本上有中英文姓名、身分證號碼、出生日期、性別及照片；被捕人又對事主作出負面評論。

公署調查顯示，被捕人曾委託事主為一宗訴訟案件做法律代表，但只向事主支付小部分費用；被捕人所屬的律師事務所去年9月收到事主投訴，該事務所其後向事主支付欠款並將被捕人辭退。

委託事主打官司 未付全額

盧廸凡稱，事主得悉事件後報警，而公署昨在港島區，以涉嫌干犯《私隱條例》第64（3A）條，即「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪，拘捕案中事務律師，相信案件涉私人糾紛，犯案動機有待調查。案中相關法例包括《私隱條例》第64（3A）及第64（3C）條，如任何人在未獲資料當事人同意下披露其個人資料，導致當事人及其家人蒙受傷害，一經定罪分別可被判處罰款10萬元和監禁兩年，以及罰款100萬元和監禁5年。

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